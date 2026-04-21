대성이 규수 편을 끝으로 하차하겠다는 발언을 했다./사진제공=SBS Plus

대성이 규슈편을 끝으로 하차겠다고 선언했다.21일 SBS Plus 새 예능 '상남자의 여행법' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 추성훈, 김종국, 대성과 김진호 PD가 참석했다.'상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 수컷들의 여행기를 담은 프로그램이다. SBS '정글의 법칙', '정글밥' 등을 연출한 김진호 PD와 '테토력' 넘치는 세 남자의 만남으로 기대를 모으고 있다.형님들을 모시고 여행을 떠난다는 점에서 '꽃보다 할배' 이서진이 떠오른다는 질문에 대성은 "형님들의 성향이 다르다고 생각했는데, 워낙 잘 맞아서 중재할 일이 많지 않았다. 서진이 형 정도는 아니다. 형님들은 알아서 잘 챙겨 드신다"고 말했다.김종국은 대성에 대해 "형들을 잘 챙긴다. 배려도 많이 하는 스타일이다. 저희 팀에서는 없어서는 안 될 존재"라고 강조했다.'상남자의 여행법 in 규슈'는 4부작으로 구성됐다. 이에 자신을 게스트라고 소개했던 대성은 "다음 타자가 저를 보고 공부를 많이 해오라"며 돌연 하차를 선언했다. 이에 김종국과 추성훈은 "너 같은 사람이 없다"며 하차를 만류했다.'상남자의 여행법 in 규슈'는 21일 오후 8시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr