아이오아이 프로모션 스케줄러 / 사진 = 스윙엔터테인먼트 제공

그룹 아이오아이(I.O.I)가 5월 19일 컴백을 확정했다.21일 스윙엔터테인먼트는 "아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)가 5월 19일 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'를 발매하며 컴백한다"고 밝혔다.이와 함께 공식 SNS를 통해 'I.O.I : LOOP'의 프로모션 스케줄러 이미지를 공개하며 팬들의 설렘을 극대화했다. 연한 분홍빛으로 물든 이미지에는 아이오아이의 컴백 스케줄이 빼곡히 담겨 있어 기대감을 높인다.스케줄러에 따르면 아이오아이는 오는 22일 무드 필름을 시작으로 콘셉트 포토, 트랙리스트, 앨범 프리뷰, 뮤직비디오 티저, 오디오 스니펫 등 다채로운 프로모션을 순차적으로 오픈한다.최근 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP(2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프)' 개최 소식을 알리며 화제를 모은 아이오아이는 이번 프로모션 중 콘서트 메인 포스터도 함께 공개할 예정으로 눈길을 모은다. 또 아이오아이는 5월 4일 선공개 음원 발매와 함께 유튜브 라이브를 진행하며 팬들과 소통하고, 5월 19일 새 앨범을 발매하며 컴백 활동에 돌입한다.아이오아이는 2016년 Mnet '프로듀스 101'에서 국민 투표로 결성된 프로젝트 그룹으로, 같은 해 5월 데뷔했다. 아이오아이는 단기간 내 '너무너무너무', '소나기' 등 다수의 곡을 히트시키며 큰 사랑을 받았고, 2017년 1월 콘서트를 끝으로 공식 활동을 마무리했다. 이후 약 9년 만에 이들의 재결합이 성사된 만큼 오래 기다려온 팬들의 응원과 관심이 쏟아지고 있다.아이오아이는 앨범 발매와 더불어 5월 29일부터 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'를 개최하는 등 다채로운 활동으로 데뷔 10주년을 기념한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr