지난 20일 방송된 '탐정들의 영업비밀' / 사진제공=채널A

지난 20일 방송된 '탐정들의 영업비밀' / 사진제공=채널A

지난 20일 방송된 '탐정들의 영업비밀' / 사진제공=채널A

지난 20일 방송된 '탐정들의 영업비밀' / 사진제공=채널A

지난 20일 방송된 '탐정들의 영업비밀' / 사진제공=채널A

'탐정들의 영업비밀'에서 아파트 주차장 외도글로 시작된 불륜 오픈 채팅방의 기상천외한 실태가 밝혀졌다.지난 20일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시' 코너에서는 "27년 전 헤어진 새어머니를 만나 감사함을 전하고 싶다"는 한 남성의 안타까운 사연이 전해졌다. 의뢰인은 "의식이 흐려질 정도로 맞았다"고 회상할 만큼 아버지의 가혹한 체벌 속에 공포로 얼룩진 어린 시절을 보냈다. 모든 불행의 원인을 새어머니 탓으로 돌리며 반항했던 그는 사실 자신을 묵묵히 품어준 존재가 바로 새어머니였음을 뒤늦게 깨닫게 됐다.의뢰인이 고등학교 1학년 때 커터칼 사고로 손을 크게 다치자 새어머니는 "선생님 내 자식 손가락 살려주세요"라며 의사에게 울며 애원했다. 그 모습에 의뢰인도 굳게 닫혀 있던 마음의 문을 열었고, 학업에도 몰두해 대학 진학에 성공했다. 타지로 떠나던 날 새어머니는 불편한 다리를 이끌고 힘겹게 달려와 그동안 모은 쌈짓돈을 쥐여줬고, 의뢰인은 "지폐가 땀과 눈물에 젖어 다 구겨질 정도로 울었다"고 털어놓았다. 그러나 입대 후 첫 휴가날 새어머니가 차려준 진수성찬을 먹고 잠들었던 의뢰인은 아버지로부터 "새어머니가 돈 2천만 원을 갖고 도망갔다"는 청천벽력 같은 소식을 듣게 됐다.그렇게 10여 년이 흐른 뒤 새어머니에게 연락이 왔지만, 당시 1억 원의 빚에 시달리며 밥값조차 없었던 의뢰인은 결국 도움을 요청할 수밖에 없었다. 새어머니는 망설임 없이 현금 10만 원을 보내줬지만 의뢰인은 형편이 좋지 않아 다시 연락을 하지 못했다. 의뢰인은 "새어머니 입장에서는 제가 먹튀범이 된 거다"라며 자책했다. 그 일을 계기로 두 사람은 완전히 연락이 끊겼다. 이후 의뢰인은 "새어머니에게 떳떳한 아들이 되겠다"는 일념으로 악착같이 일했고, 3년 만에 모든 빚을 청산했다.현재는 건설 현장 소장으로 일하며 행복한 가정도 꾸린 그는 "장모님의 사랑을 받을수록 새어머니가 더 그리워진다"고 말하며 끝내 눈시울을 붉혔다. 새어머니를 찾을 수 있는 단서는 외삼촌이 한 동네에서 미꾸라지 양식을 했다는 희미한 기억뿐이었다. 백호 탐정단은 곧바로 탐문에 나섰지만 시작부터 예상치 못한 난관에 부딪혔고, 이를 지켜보던 유인나는 "이런 경우는 처음"이라며 안타까워했다. 과연 탐정단이 27년 만에 새어머니를 찾아 의뢰인의 진심을 전할 수 있을지 관심이 쏠린다.한편 '사건 수첩'에서는 상상을 초월하는 불륜 오픈 채팅방의 실체가 적나라하게 공개됐다. 의뢰인은 친구의 제보로 한 불륜 카페에 올라온 외도 자랑글을 접했다. 해당 글에는 기혼 남성이 작성한 "불륜녀의 남편이 토일 드라마를 보는 동안 아파트 지하주차장에서 즐겼다"는 내용과 함께 실제 주차장 사진까지 첨부돼 있었다. 이를 본 의뢰인은 사진 속 장소가 자신의 아파트라는 사실을 깨닫고 충격에 빠졌고 자신이 주말 드라마를 볼 때마다 아내가 한참 동안 자리를 비웠던 기억이 떠오르며 의심은 걷잡을 수 없이 커졌다.이에 대해 묻자 아내는 "편의점에서 맥주를 사 왔다"고 해명했지만 글 속에는 "불륜녀의 알리바이를 위해 맥주를 사서 들여보냈다"는 내용까지 담겨 있었다. 조사를 위해 탐정단은 의뢰인 아내가 활동하는 불륜 오픈 채팅방에 잠입을 시도했다. 그러나 이곳은 얼굴 공개는 물론 결혼 사진, 아기 돌사진까지 인증해야 하는 까다로운 검증 절차를 요구했다. 이에 데프콘은 "쾌락을 위해 마지막 죄책감마저 버리는 것"이라고 날 선 일침을 가했고 김풍은 "불륜에 인생을 걸었다"며 혀를 내둘렀다. 이를 지켜보던 백호 탐정단 김재환 대장은 "실제로 탐정들이 불륜 오픈 채팅방에 잠입해 있으며 모임에도 참여하며 친목을 유지 중"이라고 밝혀 충격을 더했다. 이에 김풍은 "오늘 방송 이후 채팅방 내부에서 서로를 의심하는 숨 막히는 눈치 싸움이 벌어질 것"이라고 경고했다.이후 까다로운 절차를 뚫고 잠입에 성공한 탐정단은 오프라인 번개 모임까지 참석해 조사를 이어 나갔다. 이 자리에서는 노골적인 썸상(썸타고 싶은 이상형)이 오간 가운데, 한 여성은 "임신이 잘되는 체질이라 정관수술한 남자가 이상형"이라고 밝혀 모두를 경악하게 했다. 이날 일일 탐정으로 함께한 프로야구 선수 출신 방송인 정근우는 "진짜 동물의 왕국이다"라며 말을 잇지 못했다.그리고 마침내 의뢰인의 아내가 그 자리에 등장하며 그녀가 철저히 숨겨온 비밀이 낱낱이 밝혀졌다. 1년째 불륜 오픈 채팅방에서 만난 특정 남성과 공식 커플로 지내온 의뢰인의 아내는 그 와중에 무려 8명의 또 다른 남성과도 몰래 만나오고 있었다. 그럼에도 불구하고 그녀는 "남편이 만족을 못 시켜서 바람을 피운 것"이라며 뻔뻔하게 책임을 전가했고, 결국 의뢰인은 이혼을 선택했다. 이에 유인나는 "신랑이 몇 명이냐"며 분노했고 정근우는 "너무 놀라운 세상을 본 것 같다. 내년에 첫째가 성인이 되는데, 아이가 세상에 나갔을 때 이 모습을 보는 게 무섭다. 교육을 잘해야겠다"고 아버지로서의 솔직한 심경을 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr