이혼한 최병길 PD와 성우 서유리의 갈등이 심화되고 있다. / 사진=최병길, 서유리 각 SNS

성우 서유리가 전남편 최병길 PD의 호소에도 폭로를 이어가며 진흙탕 싸움을 벌이고 있다.서유리는 21일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "아직 법률 검토가 다 되지 않아 일부만 말씀드린다"며 말문을 열었다.서유리는 "제가 너무 이상한 사람으로 매도되고 있는 것 같다"며 "최병길 님의 개인적인 이슈로 제가 억울하게 메이저 방송국의 모든 프로그램들에서 짤린 적이 있다"고 회상했다.이어 서유리는 "그 후로보 그 방송국에서 한 번을 출연하지 못했다"며 "손해가 막심했다. 그래서 최병길 님이 캐스팅으로 배상하는 걸로 합의하려고 했던 것이고, 최종 합의서에는 포함되지 않은 조항"이라고 설명했다.또 서유리는 "채무가 계속 사업상 발생했다고 하시는데, 그 사업은 2022년에 시작됐고 제가 최병길 님에게 제 명의 아파트를 담보로 대출을 받아 현금을 송금하기 시작한 시기는 2020년이다. 등기부등본에 전부 나와있다"며 "앞뒤가 안 맞지 않느냐"고 꼬집었다.앞서 최 PD는 서유리와 이혼 당시 오갔던 협의 문서를 공개했다. 해당 문서에는 서유리를 드라마 주·조연급 이상으로 출연시키고 해외 페스티벌 참여까지 포함된 내용이 담겨 있었던 것으로 알려졌다. 최 PD는 "현실적으로 불가능한 조건이었다"며 추가 금액을 얹어 협의를 마쳤다고 주장했다.그러나 서유리는 "돈도 제대로 갚지 않은 상황에서 6000만 원을 더 얹어줬다고 주장하는 건 납득하기 어렵다"고 비판했다.이에 최 PD는 "합의금을 드리고 싶지만, 현재 수입이 없는 상태라 지급이 어렵다"며 "하루빨리 일을 성사시켜 합의금을 드리고 싶은 마음뿐"이라고 경제적으로 어려운 상황에 있음을 알렸다. 그러면서 최 PD는 서유리를 향해 "이 업계는 이미지와 평판이 전부"라며 "서로를 향한 네거티브는 누구에게도 도움이 되지 않는다. 제가 조금이라도 시장에서 다시 일어나 합의금을 드릴 수 있도록 그냥 내버려라도 둬주시면 안 될까요"라고 호소했다.한편 두 사람은 2019년 결혼해 2024년 3월 이혼했다. 두 사람은 개인 채널을 통해 서로를 향한 폭로전을 이어오고 있다. 서유리가 "5년 동안 생활비를 받아본 적이 없다"고 폭로하자 최 PD는 "서유리 집의 전세금을 위해 사채까지 써서 내 집을 팔아 결국 창고 살이를 했다"며 "집을 판 돈을 다 달라는 협박까지 받았다"고 반박했다.그러자 서유리는 "결혼 전 전세 2억 대출이던 아파트가 11억 대출이 됐다"며 "아파트가 남아 있어? 월 이자만 600이다. 내 명의로 대신 받아준 대출은 어떡할 거야"라며 최 PD에 일관된 태도를 보였다.아직 법률 검토가 다 되지 않아서 전부는 아니지만 제가 너무 이상한 사람으로 매도되고 있는 거 같아서 일부만 우선 말씀드려봅니다!최병길 님의 개인적 이슈 때문에 억울하게 제가 모 메이저 방송국의 모든 프로그램들을 다 짤린 적이 있습니다.그 후로도 그 방송국에서 밴을 당했는지 한 번도 출연하지 못했지요. 손해가 막심했습니다.그래서 대신 최병길 님이 캐스팅으로 배상하는 걸로 협의하려고 했던 것이고 최종 합의서에는 포함되지도 않은 조항입니다.그럼에도 불구하고 굳이 SNS에 올려서 저를 무리한 요구를 하는 사람으로 몰아가시네요.참고로 그 개인적 이슈는 최병길 님도 다 인정하셨고 당시 제 변호사 님과의 대화에서도 다 인정하셨고 자료 다 남아 있습니다.의도가 뻔히 보이는 언플 삼가주세요. 피로감을 드려서 죄송합니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr