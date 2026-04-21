가수 김재환/사진제공=웨이크원

가수 김재환이 전역 후 첫 신곡의 예고 영상을 공개하며 본격적인 활동 재개를 알렸다.김재환은 21일 공식 유튜브 채널을 통해 디지털 싱글 '지금 데리러 갈게'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.공개된 영상은 종이비행기를 날리는 김재환의 모습으로 시작된다. 공중전화 부스와 종이비행기 등 아날로그 감성을 자극하는 소품들을 활용해 뮤직비디오의 전체적인 분위기를 시각화했다.음악도 일부 공개됐다. 밴드 세션의 연주 장면과 함께 김재환의 보컬이 어우러지는 연출이 담겼다. 드럼과 베이스, 건반이 만드는 리듬 위에 스트링 선율을 더한 어쿠스틱 기반의 밴드 사운드가 특징이다.신곡 '지금 데리러 갈게'는 김재환이 군 복무를 마친 뒤 처음으로 선보이는 작업물이다. 장르는 록 발라드로, 지친 이들에게 곁을 지키겠다는 위로의 메시지를 가사에 녹였다. 김재환은 이번 곡의 작사와 작곡은 물론 기타 연주에도 직접 참여해 제작 전반에 힘을 보탰다.워너원 메인보컬로 활동하며 실력을 인정받아 온 김재환은 이번 곡에서 보컬의 깊이를 더하는 데 집중했다. 드럼, 베이스, 기타, 스트링 등 모든 악기를 리얼 세션으로 녹음해 음향의 입체감을 높였다. 유연한 기타 선율과 김재환의 음색을 조화시켜 곡의 완성도를 끌어올렸다는 평가다.한편, 김재환의 디지털 싱글 '지금 데리러 갈게'는 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 정식 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr