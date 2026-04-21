유연석이 70대 노인부터 8세 어린이까지, 남녀노소를 가리지 않는 '빙의 연기'로 눈길을 끌었다./사진제공=SBS

유연석이 70대 노인부터 8세 어린이까지, 남녀노소를 가리지 않는 '빙의 연기'로 눈길을 끌었다./사진제공=SBS

'신이랑 법률사무소' 유연석이 70대 노인부터 8세 어린이까지, 남녀노소를 가리지 않는 '빙의 연기'로 눈길을 끌었다. 이 작품은 지난달 첫 방송 이후 6회에서 시청률 10.0%로 최고치를 기록했지만, 이후 아이유와 변우석 주연의 MBC '21세기 대군부인'이 비슷한 시간대에 방송되면서 시청률이 6%대로 하락했다.SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'가 귀신 전문 변호사라는 독특한 설정과 따뜻한 에피소드로 시청자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다. 그 중심에는 매회 망자들의 영혼을 몸에 실어 나르며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주고 있는 배우, 유연석이 있다.지난 방송에서 신이랑(유연석)이 보여준 연기 변주는 그야말로 압권이었다. 치매 망자 강동식(이덕화)의 묵직한 목소리와 걸음걸이를 완벽하게 재현해 시선을 사로잡더니, 강동식의 승천을 도운 직후 단숨에 '하츄핑' 주제가에 맞춰 앙증맞은 율동을 선보이는 8세 어린이 망자 윤시호(박다온)로 돌변했다. 유연석의 '빙의 스펙트럼'이 정점을 찍은 순간이었다.그간 여고생, 조폭 등 개성 강한 캐릭터 빙의에 이어, 이번에는 노인과 어린이라는 극과 극의 연령대를 자유자재로 오가는 유연석의 열연은 단순히 외형적인 모사를 넘어선다. 망자가 미처 다 풀지 못한 '한(恨)'과 남겨진 이들을 향한 진심을 따뜻한 시선으로 담아내는 그의 진정성 있는 연기가 극의 몰입도를 높이고 있기 때문. 이에 시청자들은 "노인 연기하다가 갑자기 어린이로 빙의하는 차이가 소름 돋는다", "유연석이 작두 타고 연기하는 것 같다"는 반응을 보이며 그의 인생 캐릭터 경신에 뜨거운 응원을 보내고 있다.유연석의 열연은 이번 주 방송되는 13회에서 또 다른 도전으로 이어질 것으로 기대된다. 지난 방송, 실종 아동을 구하려다 총상을 입은 신이랑이 스스로 망자가 되어 자신의 육신을 바라보는 '영혼 분리 엔딩'으로 역대급 충격을 선사했기 때문. 귀신을 보는, 귀신 전문 변호사에서 스스로 귀신이 되어버린 신이랑. 과연 그의 운명은 어떻게 될 것인지, 그리고 그가 보여줄 새로운 연기에 시청자들의 궁금증 또한 최고조에 달하고 있다.제작진은 "배우 유연석의 치밀한 캐릭터 분석과 집중력이 판타지적인 설정을 현실적인 몰입감으로 바꿔놓고 있다"라며, "영혼 분리라는 초유의 사태를 맞이한 신이랑이 보여줄 사투와 성장에 많은 기대를 부탁드린다"고 전했다.'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr