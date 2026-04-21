배우 이종석이 벚꽃 구경을 간 근황을 공개했다. / 사진=SNS

배우 이종석이 벚꽃 구경을 간 근황을 공개했다. / 사진=SNS

배우 이종석이 벚꽃 구경을 간 근황을 공개했다. / 사진=SNS

배우 이종석이 벚꽃 구경을 간 근황을 공개했다.이종석은 지난 20일 자신의 SNS에 벚꽃 나무 아래에서 여유로운 일상을 즐기는 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 그는 블랙 재킷에 화이트 티셔츠, 밝은 컬러 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 자연스러운 분위기를 연출했다. 옅은 미소와 함께 브이 포즈를 취하거나 난간에 기대 선 모습은 특유의 부드러운 매력을 배가시켰다.특히 군더더기 없는 블랙 재킷과 화이트 이너 조합으로 '꾸민 듯 안 꾸민 듯'한 스타일링을 완성하며 눈길을 끌었다. 벚꽃을 배경으로 하트 포즈와 꽃받침 포즈까지 더해지며 다정하고 장난기 넘치는 매력도 드러났다.이에 누리꾼들은 "이거 데이트 아니냐", "혹시 아이유랑 간 거 아니냐", "누가 찍어준 거냐 분위기 뭐냐" 등 연인을 떠올리는 추측성 반응이 쏟아졌다. "벚꽃보다 더 설렌다", "진짜 남친짤이다" 등 설렘을 표현하는 댓글도 이어졌다.한편 이종석은 가수 겸 배우 아이유와 지난 2022년 열애를 인정한 이후 4년째 공개 연애를 이어오고 있다. 두 사람은 각자의 작품 활동을 병행하며 연예계 대표 커플로 자리 잡았다.이종석은 올해 하반기 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'에서 하인리 왕자 역으로 글로벌 시청자들과 만날 예정이다. 이어 또 다른 웹소설 원작 드라마 '이섭의 연애' 출연도 확정하며 활발한 행보를 이어간다.연인 아이유 역시 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중으로, 두 사람 모두 '열일' 행보를 이어가고 있다. 일과 사랑을 동시에 잡은 이종석이 올 하반기 어떤 성과를 보여줄지 관심이 쏠린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr