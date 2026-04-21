최창진♥이유정, SNS 언팔하더니…결별설 딛고 데이트

‘환승연애’ 최창진과 이유정이 결별설을 덮었다.최근 최창진은 이유정과 데이트하는 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 두 사람은 서로 장난을 치며 티키타카하는 모습.앞서 얼마 전 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 두 사람이 결별했다는 이야기가 제기됐다. 두 사람이 서로의 인스타그램 계정을 언팔로우 하고, 관련 게시물을 모두 삭제해서다.이들은 2023년 12월 방영된 티빙 오리지널 ‘환승연애3’에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 두 사람은 서로의 엑스로 출연, 최종 선택 후 실제 커플로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr