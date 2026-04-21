대성 코첼라 무대 / 사진 제공 = 알앤디컴퍼니(디레이블)

대성 코첼라 무대 / 사진 제공 = 알앤디컴퍼니(디레이블)

대성 코첼라 무대 / 사진 제공 = 알앤디컴퍼니(디레이블)

가수 대성이 세계 최대 음악 축제에서 한국의 흥을 전파하며 전 세계 팬들을 하나로 만들었다.대성은 지난 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 인디오에서 열린 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(이하 코첼라)에 빅뱅 완전체로 출연, 아웃도어 시어터 스테이지의 피날레를 장식했다.이날 대성은 빅뱅 무대 외에도 자신의 솔로곡 '한도초과'와 '날 봐 귀순'을 통해 현장을 뜨겁게 물들였다. 힙합과 팝이 주류를 이루는 코첼라에서 대성은 한국의 정서가 깃든 트로트로 분위기를 끌어올리며 전례 없던 무대를 완성시켰다.특히 영어 번역 하나 없는 선명한 한글 자막의 배경은 대성의 존재감을 각인시켰다. 무대를 장악한 그의 모습은 현지 관객을 비롯해 전 세계 온라인 시청자들에게 신선한 충격을 넘어, 그 자체로 강렬한 인상을 남기기에 충분했다.대성은 시원시원한 가창력과 능청스러운 무대 매너로 현장을 순식간에 거대한 'K-파티'의 장으로 탈바꿈시켰다. 해외 팬들로 가득한 객석에서 '한도초과'를 따라 부르는 목소리가 들리자, 대성은 "어떻게 알고 따라 부르냐"며 놀라워하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 이어지는 '날 봐 귀순' 무대에서는 "너무 섹시하고 귀엽다, 깨물어 주고 싶다"라는 가사를 영어와 한국어로 섞어 외치며 관객들과 유쾌하게 소통했다.코첼라에서 K-트로트로 화제를 모은 대성. 그는 일본에서 솔로로 활동하던 시기부터 트로트와 유머를 결합한 독창적인 공연으로 호평 받았다. 이 같은 강점은 국내 무대는 물론 지난해 아시아 투어까지 자연스럽게 이어졌다. 대성은 특유의 무대 장악력과 관객 친화적인 퍼포먼스를 꾸준히 입증해왔고, 이번 코첼라 무대 역시 이러한 흐름 위에서 글로벌 관객과의 경계를 허물어내며 대성만의 공연 스타일을 빛내는데 성공했다.2주간 펼쳐진 첫 코첼라 무대를 성공적으로 마친 대성은 소속사 알앤디컴퍼니(디레이블)와 공식 채널을 통해 소회를 전했다. 대성은 "즐거운 순간들도 많았지만, 무엇보다 빅뱅의 새로운 시작을 알릴 수 있었다는 점이 가장 크게 와닿았고 개인적으로도 많은 감정을 느낄 수 있는 시간이었다"고 벅찬 감동을 드러냈다.이어 대성은 "이번 활동이 컴백이 아닌 '재시작'인 만큼, 앞으로 더 좋은 모습으로 계속해서 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"며 "저희의 여정에 끝까지 함께해 주셨으면 좋겠다"고 진심 어린 소감을 덧붙였다.코첼라에서 K-컬처의 새로운 흐름을 이끈 대성이 데뷔 20주년을 맞이한 올해 또 어떤 '기분 좋은 반전'을 선사할지 가요계와 대중의 이목이 집중된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr