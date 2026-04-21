다비치 멤버 강민경이 남다른 패션 센스를 뽐내고 있다. / 사진=강민경 SNS

사진=강민경 SNS

여성 듀오 다비치 멤버 강민경이 남다른 패션 감각을 뽐냈다.강민경은 지난 20일 자신의 인스타그램에 "휘적휘적 상해 다녀왔어요,,🩵 오랜만에 고독 브이로그도 낋여왔어요. 편집 바지런히 해서 빨리 올릴게요 헤헷"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 강민경이 데님 진에 실크 원단의 푸른 블라우스와 화이트 재킷을 매치한 모습. 패션 브랜드 대표를 겸하고 있는 그답게 심플한 룩을 세련되게 연출해 눈길을 끌었다.강민경은 2019년 자신의 패션 브랜드를 설립했다. 설립 초반 직원 3명으로 시작했으며, 현재는 20명이 넘을 정도로 몸집이 커졌다. 2024년에는 화장품 브랜드 사업에도 뛰어들었다.한편 2008년 다비치 멤버로 데뷔한 강민경은 2018년 유튜브 채널 '걍밍경'을 개설해 관리 비법을 비롯해 운동, 요리, 사업 일상 등을 담은 영상을 꾸준히 업로드하면서 가수 겸 브랜드 기획 및 운영자로도 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr