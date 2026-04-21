방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에서 4주 연속 상위 10위권에 이름을 올렸다.21일 빌보드 공식 홈페이지가 발표한 차트 예고 기사에 따르면, 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 타이틀곡 'SWIM'은 4월 25일 자 '핫 100' 차트 10위를 기록했다. 지난 4월 4일 자 차트에 1위로 진입한 이후 한 달간 최상위권을 유지하며 흥행 중이다. '디지털 송 세일즈' 차트에서는 4주 연속 정상을 지켰다.'핫 100'은 스트리밍과 라디오 방송 횟수, 판매량 등을 합산해 순위를 매기는 차트로 현지 대중성을 가늠하는 지표로 활용된다. 이번 곡의 장기 흥행은 특정 팬덤을 넘어 현지 청취자 전반으로 소비층이 확대된 결과로 분석된다.앨범 차트인 '빌보드 200'에서도 성과를 나타냈다. 같은 날 발표된 예고 기사에서 앨범 '아리랑'은 3위에 올라 4주 연속 '톱 3' 자리를 지켰다. 이는 2019년 미니 6집 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'가 4주 차에 기록했던 8위를 넘어서는 수치로, 팀의 자체 최고 기록을 경신한 수치다.공연 시장 내 영향력도 지속되고 있다. 현재 진행 중인 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''은 한국과 일본을 비롯해 북미와 유럽 등 총 46회 공연이 매진됐다. 지난 9일 고양종합운동장 주경기장에서 시작된 이번 투어는 고양과 도쿄 공연에서만 24만 명 이상의 관객을 동원했다. 이번 투어는 전 세계 34개 도시에서 총 85회 규모로 치러질 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr