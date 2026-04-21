가수 던이 연애 이야기에 고개를 끄덕였다가 회피했다./사진제공=SBS

가수 던이 연애 이야기에 고개를 끄덕였다가 회피했다./사진제공=SBS

가수 던이 연애 이야기에 고개를 끄덕였다가 당황했다.지난 20일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'에서는 던과 보이넥스트도어의 명재현, 개그맨 이상준이 게스트로 출연해 하숙집 콘셉트로 이야기를 나눴다.이날 던은 하숙집을 찾은 이유에 대해 “병원비가 너무 많이 들어서 들어오려고 했다. 월세가 저렴하다고 들었다”고 말했다.이어 그는 “감기에 걸렸는데 두 달 동안 기침이 멈추지 않았다”며 “기침하다가 갈비뼈에 금이 갔다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 현재 상태에 대해서는 “조금씩 나아지고 있다”고 했다.하숙집 규칙에는 '연애 절대 금지'라고 적혀 있었다. 하숙집 주인인 이수지가 세 사람에게 "여자친구 없지?"라고 묻자 명재현은 바로 "네"라며 "저는 연애하면 하숙집 출입 금지가 아니라 진짜 큰일 난다"고 밝혔다.이후 이상준이 "노래도 사랑하고 이별해봐야 잘 만들지 않냐"고 하자, 던은 눈을 감은 채 연신 고개를 끄덕였다. 이를 포착한 이상민은 “지금 던이가 옆에서 끄덕이며 눈빛이 '맞아요' 라고 했다”며 했고, 던은 당황한 듯 “저는 아무말도 안 했다. 이해 못 한다. 잘 모른다”고 답했다. 던은 현아와 2018년부터 공개 열애를 시작했지만, 2022년 결별한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr