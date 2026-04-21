강석우 딸, 통통했던 볼살 어디로…V라인에 높은 코 자랑

배우 강석우의 딸 강다은이 날카로운 이목구비를 자랑했다.최근 강다은은 빨간색 가디건을 입고 화사한 미모를 뽐냈다. 통통했던 볼살은 온데간데 없고 베일듯한 V라인을 보였다.한편 강다은은 과거 SBS 예능 프로그램 '아빠를 부탁해'에 아버지와 함께 출연해 예쁜 비주얼로 시청자들의 눈도장을 찍었다. 이후 2020년 드라마 '바람과 구름과 비'로 데뷔했으며, 2021년 드라마 '멀리서 보면 푸른 봄'에 특별 출연한 것 외에 작품 활동은 없는 상태다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr