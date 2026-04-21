강석우 딸, 통통했던 볼살 어디로…V라인에 높은 코 자랑
배우 강석우의 딸 강다은이 날카로운 이목구비를 자랑했다.

최근 강다은은 빨간색 가디건을 입고 화사한 미모를 뽐냈다. 통통했던 볼살은 온데간데 없고 베일듯한 V라인을 보였다.
강석우 딸, 통통했던 볼살 어디로…V라인에 높은 코 자랑
강석우 딸, 통통했던 볼살 어디로…V라인에 높은 코 자랑
한편 강다은은 과거 SBS 예능 프로그램 '아빠를 부탁해'에 아버지와 함께 출연해 예쁜 비주얼로 시청자들의 눈도장을 찍었다. 이후 2020년 드라마 '바람과 구름과 비'로 데뷔했으며, 2021년 드라마 '멀리서 보면 푸른 봄'에 특별 출연한 것 외에 작품 활동은 없는 상태다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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