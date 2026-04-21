배우 박하나가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

트레이너 겸 방송인 양치승이 배우 박하나의 미담을 공개하며 훈훈한 반응이 이어지고 있다.지난 19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 양치승이 출연해 과거 체육관 폐업 과정에서 겪은 사기 피해와 현재 근황을 전했다. 그는 서울 강남구 논현동에서 헬스장을 운영하던 중 건물의 기부채납 문제로 보증금을 돌려받지 못하고 폐업하게 됐으며, 이로 인해 약 15억 원 이상의 피해를 입었다고 밝혔다.양치승은 "방송에서는 피해액이 15억 원이라고 했지만 실제로는 그 이상"이라며 "아파트 담보 대출까지 받아 아직도 갚고 있다"고 털어놨다. 이어 "회원들에게 환불해주기 위해 차까지 팔았다"고 당시 상황을 설명했다.이 같은 어려운 상황 속에서 박하나의 도움이 큰 힘이 됐다고 강조했다. 그는 "폐업 당일 물건을 정리하고 있는데 박하나에게 전화가 와 계좌를 알려달라고 했다"며 "30분 정도 실랑이를 하다가 결국 번호를 줬고, 환불금이 부족했던 상황에서 큰 도움이 됐다"고 고마움을 전했다.방송 이후 박하나의 개인 SNS에는 "의리 있는 사람", "진정한 친구", "마음씨까지 아름답다" 등 그의 인성을 칭찬하는 댓글이 이어지며 응원 물결이 이어지고 있다.한편 박하나는 지난해 6월 전 농구감독 김태술과 결혼했다. 이후 2세를 준비 중인 근황도 공개했으며, 시험관 시술을 진행 중인 사실을 밝히며 많은 응원을 받고 있다. 드라마 '신사와 아가씨', '태풍의 신부', '결혼하자 맹꽁아!' 등에 출연하며 꾸준히 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr