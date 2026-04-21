언차일드 온라인 커버 이미지 / 사진 = 하이업엔터테인먼트 제공

댄스 신동으로 이름을 알린 나하은이 속한 그룹 UNCHILD(언차일드)가 데뷔한ㄷ.언차일드(박예은, 히키, 티나, 아코, 이본, 나하은)는 21일 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD(위 아 언차일드)'를 발매하고 가요계에 당찬 첫발을 내디딘다.데뷔 싱글 'We Are UNCHILD'는 언차일드의 의미 있는 첫 시작을 알리는 앨범으로, '평범함'을 거부하는 접두사 'UN-'을 통해 정해진 틀에 얽매이지 않고 자신들만의 독특한 개성을 특별한 에너지로 승화시키겠다는 팀의 포부와 패기를 고스란히 담아냈다.데뷔곡 'UNCHILD'는 개러지한 사운드가 돋보이는 일렉트로닉 팝 곡으로, 두려움이라는 방지턱도 가볍게 넘어 새로운 모험으로 나아가겠다는 당찬 메시지를 표현한다. 거친 일렉 기타 리프와 사이키델릭한 전자 사운드가 돋보이며, 하이업엔터테인먼트의 대표 프로듀서 라도가 곡 작업에 참여해 언차일드에게 가장 어울리는 색깔을 완성했다.지난 20일 공개된 'UNCHILD' 뮤직비디오 티저는 팀의 정체성을 극대화한 영상미와 메시지로 글로벌 팬들의 이목을 모았다. 익숙한 학교의 모습을 'PUNK SCHOOL(펑크 스쿨)'로 재해석해 압도적 해방감과 자유분방한 에너지를 투영했으며, 언차일드의 강렬하고 파격적인 퍼포먼스를 더해 완성도 높은 데뷔 무대에 대한 기대감을 고조시켰다.수록곡 'ENERGY(에너지)'는 하우스 기반의 리듬과 경쾌한 신스 사운드가 어우러진 곡으로 새로운 세계를 처음 마주한 순간의 각성과 자극, 그 속에서 느끼는 설렘과 충동을 언차일드만의 언어로 풀어낸다. 자유롭고 거침없는 팀의 에너지를 직관적으로 전달하며 듣는 이들에게도 강한 전율을 선사한다.언차일드의 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD'는 21일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr