그룹 방탄소년단 멤버 제이홉이 조모상의 아픔 속에서도 일본 공연 무대를 지켰다. 사진=그룹 방탄소년단 제이홉 인스타그램 캡처

그룹 방탄소년단 제이홉이 조모상의 아픔 속에서도 일본 공연 무대를 지켰다.제이홉은 20일 본인의 SNS를 통해 "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'. TOKYO"라는 글과 함께 17일과 18일 일본 도쿄돔에서 열린 월드 투어 '아리랑' 공연 현장 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 무대 위 퍼포먼스 장면과 대기실에서의 모습, 눈물을 흘리고 있는 모습 등이 담겼다.현지 공연 일정이 시작될 무렵 제이홉은 외조모상을 당한 것으로 전해졌다. 갑작스러운 비보를 접했으나 그는 팬들과의 약속을 위해 공연을 취소하지 않고 무대에 올랐다.공연 중 제이홉은 "일본에 오자마자 어렸을 때부터 저를 키워주셨던 할머니가 돌아가셨다는 소식을 접했다"며 "정말 놀라고 당황스러웠다"고 심경을 털어놨다. 이어 "멤버들과 함께 식사를 하고 공연을 준비하는 과정에서 당혹스러움이 많이 가라앉았다"고 덧붙였다.또한 "평소 외할머니께서 저뿐만 아니라 멤버들까지 무척 자랑스러워하셨다"며 "오늘 공연을 하늘에서 보셨다면 정말 기뻐하셨을 것 같다"고 말하며 고인을 추모했다. 아울러 팬들에게는 "이 무대를 더 의미 있게 만들어주셔서 '아미' 여러분께 감사하다"며 "저는 정말 괜찮다"는 인사를 남겼다.한편, 방탄소년단은 지난 17일부터 18일까지 일본 도쿄돔에서 진행된 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN TOKYO' 일정을 마무리했다. 이들은 오는 25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 북미 투어 공연을 열고 현지 팬들과 만날 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr