아이브 월드 투어 교세라돔 공연 / 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트, 어뮤즈 (AMUSE)

아이브 월드 투어 교세라돔 공연 / 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트, 어뮤즈 (AMUSE)

아이브 월드 투어 교세라돔 공연 / 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트, 어뮤즈 (AMUSE)

그룹 아이브(IVE)가 두 번째 월드 투어의 스케일을 확장하며 일본 열도를 달궜다.아이브는 지난 18일과 19일 양일간 일본 교세라돔 오사카에서 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'을 개최했다. 이들은 교세라돔 첫 입성에 2회차 전석 매진, 시야 제한석까지 추가로 오픈할 만큼 현지 인기를 실감케 했다. 양일 공연 동안 약 7만 9천여 명의 관객을 동원하며 저력을 입증한 아이브. 지난 첫 월드 투어에서 약 9만 5천여 명을 동원했던 도쿄돔 앙코르 공연에 이어 교세라돔까지 성공적으로 입성했다.묵직한 밴드 사운드가 가미된 '갓챠(GOTCHA)'로 공연의 포문을 연 이들은 '엑스오엑스지(XOXZ)', '배디(Baddie)', '아이스 퀸(Ice Queen)', '블랙홀(BLACKHOLE)', 'TKO', '홀리 몰리(Holy Moly)', '마이 새티스팩션(My Satisfaction)'까지 선보이며 교세라돔을 에너지로 채웠다.공연의 밀도를 높인 건 멤버 6인의 선명한 개성이 빛난 솔로 무대였다. 장원영의 세련된 '에잇(8)'을 시작으로, 레이의 사랑스러운 '인 유어 하트(In Your Heart)', 리즈의 파워풀한 '언리얼(Unreal)', 가을의 몽환적인 '오드(Odd)', 이서의 다채로운 '슈퍼 아이시(Super ICY)', 그리고 안유진의 웅장한 '포스(Force)'까지. 각자의 보컬과 무드로 빚어낸 무대는 팀 안에서 공존하는 여섯 가지 색깔을 입체적으로 확장시켰다.개인 무대로 한껏 달아오른 열기는 다시 '원팀'으로 뭉친 아이브의 합으로 이어졌다. 아이브는 '삐빅 (♥beats)'으로 2부의 분위기를 끌어올렸다. 이 곡의 안무 창작에 직접 참여한 멤버 가을은 "분위기가 전환되는 2부의 시작 곡이라 새로운 연출을 하고 싶어 작업에 참여했다. 임팩트 있게 등장하고 싶어 동선에 굉장히 신경을 쓴 퍼포먼스"라며 비하인드를 전했고, 레이의 선창으로 객석에서 환호가 쏟아졌다.이번 교세라돔 공연의 백미는 최초로 공개된 신곡 무대였다. 아이브는 오는 5월 27일 발매하는 일본 네 번째 앨범 '루시드 드림(LUCID DREAM)'의 동명의 곡 '루시드 드림' 무대를 전격 공개하며 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 안유진은 이 곡에 대해 "꿈이라는 모티브를 단순한 현실 도피의 공간이 아니라, 스스로와 마주하고 솔직해질 수 있는 공간으로 표현했다"고 설명하며 포인트 안무인 '쿨쿨(네무네무) 댄스'를 보여줘 다이브(공식 팬클럽명)의 환호를 이끌어냈다.아이브는 지난 17일 일본 공식 SNS를 통해 '루시드 드림' 수록곡 '직쏘(JIGSAW)'가 오는 7월 방송하는 TV도쿄 드라마 '스트레인지 -이토 준지의 밤도 잠들 수 없는 기묘한 이야기-'의 주제곡으로 선정됐다는 소식을 알렸다. 특히 이번 앨범의 기간 한정판에는 일본 공포 만화의 거장 이토 준지가 아이브 멤버들을 자신만의 독특하고 어두운 화풍으로 재해석해 직접 그린 스페셜 디자인이 담긴다. 두 아이콘의 만남은 현지 팬들의 뜨거운 관심을 모으며 신보 기대감에 불을 지피고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr