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'짱구' 배우이자 감독인 정우가 인터뷰에서 충격발언을 했다.20일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '짱구' 정우(짱구 역)와 인터뷰를 진행했다. 정우는 '짱구'의 시나리오를 썼으며 주연 배우로 연기하고 연출에도 도전했다. 특히 '짱구'는 정우의 감독 데뷔작이다.'짱구'는 수많은 오디션 낙방에도 굴하지 않는 배우 지망생 짱구(정우 분)의 유쾌하고 뜨거운 도전기다. '바람'의 주인공 짱구가 16년 만에 다시 스크린으로 돌아왔다.이날 정우는 '바람'의 후속편이라 불리는 '짱구'에 대해 "'바람2'는 아니다"라고 운을 뗐다. 취재진이 놀라자 "뒤에 홍보팀 얼굴이 파랗게 질리셨다. 근데 내가 '바람2'라고 한 적이 없다"라고 말했다. 그러면서 "'짱구' 이후의 이야기도 있기는 한데 우선 이거부터 잘됐으면 한다. 그건 '짱구2'가 가능하다"고 너스레를 떨었다.이어 "흥행보다는 과정에 대해 생각을 많이 한다. 과정이 얼마나 값지고 행복했느냐가 중요하다. 지금 행복하고 그것보다 더 앞서는 단어는 감사다. 흥행은 내 몫이 아니라서 즐기고 싶다"고 덧붙였다.'짱구'는 오는 22일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr