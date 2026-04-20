BTS THE CITY ARIRANG 라스베이거스, 부산/ 사진 제공 = 빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단의 'BTS THE CITY ARIRANG'(BTS 더 시티 아리랑, 이하 '더 시티 아리랑')이 서울을 넘어 세계 주요 도시로 뻗어간다.방탄소년단은 20일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 오는 5월 미국 라스베이거스와 6월 한국 부산으로 무대를 옮겨 '더 시티 아리랑' 축제를 이어간다고 밝혔다.'더 시티 아리랑'은 도시 공간에 방탄소년단의 이야기를 투영한 대규모 시티 프로젝트다. 음악과 미디어가 어우러진 설치 예술로 도심 전역을 거대한 문화 거점으로 탈바꿈한다. 지난 3월 20일 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매와 함께 서울에서 시작됐다. '더 시티 아리랑'은 지역을 늘려가면서 글로벌 프로젝트로의 성공적인 첫발을 뗀다. 행사가 열리는 도시별 특색에 맞춰 프로그램을 변주해 해당 지역과 최고의 시너지를 냄과 동시에 지속적으로 색다른 경험을 제공할 예정이다.'더 시티 아리랑' 라스베이거스는 오는 5월 20일부터 31일(현지 시간)까지 개최된다. 5월 23일~24일, 27일~28일 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 열리는 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LAS VEGAS' 공연을 전후해 도시 전체를 축제의 장으로 물들일 예정이다.특히 이번 프로젝트는 현지 주요 브랜드들과의 파트너십을 통해 강화된 몰입형 경험을 선사한다. 5월 20일부터 'IP호텔' 테마 객실 운영을 시작하고 유명 클럽에서는 콘서트의 여운을 이어갈 공식 애프터파티가 열린다. 세계적인 레스토랑 브랜드를 포함한 F&B 협업도 마련된다.도시의 랜드마크를 활용한 압도적인 시각 연출도 예고됐다. 라스베이거스의 대표적인 관광, 상업 지구인 '스트립'(Strip) 일대는 프로젝트 기간 화려한 축제의 장으로 변모한다. 주요 명소 곳곳이 방탄소년단의 신보 키컬러인 붉은 빛으로 점등되고 대형 디지털 전광판에는 웰컴 메시지를 송출해 방문객들에게 환영의 메시지를 전한다. 이외에도 주요 공간을 '더 시티 아리랑' 무대로 탈바꿈시킬 예정이다.6월 5일~21일에는 부산에서 열기를 이어간다. 6월 12일과 13일 양일간 부산 아시아드 주경기장에서 개최되는 월드투어 공연에 맞춰 다채로운 프로그램을 운영한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr