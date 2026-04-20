방송인 유재석이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

‘2026 무한도전 Run with 쿠팡플레이’ 포스터 / 사진=쿠팡플레이

'무한도전 Run with 쿠팡플레이'가 오는 6월 새롭게 돌아온다.'2026 무한도전 Run with 쿠팡플레이'는 6월 7일(일) 서울 상암 문화비축기지에서 출발하는 10km 코스로 진행된다. 박명수를 비롯해 정준하, 하하가 참석을 확정, 특유의 티키타카를 재현하며 팬들과 직접 호흡할 예정이다.올해 레이스는 '무한도전' 대표 에피소드 추격전과 최근의 놀이 트렌드를 결합한 '경찰과 도둑' 콘셉트로 꾸며진다. 대중문화의 흐름을 주도했던 국민 예능의 명성에 걸맞게, 러닝 이벤트 최초로 도입된 이번 '경도' 레이스는 팬들에게 시대를 앞서가는 독보적인 엔터테인먼트 경험을 선사할 예정이다.참가자들은 각각 경찰과 도둑 팀으로 나뉘어 도심을 누비는 거대한 도심 추격전의 주인공으로 초대된다. 특히 양 팀의 평균 기록을 비교해 승패를 가리는 기록 대결 방식은 단순한 러닝을 넘어 실제 추격전을 방불케 하는 짜릿한 박진감과 승부욕을 자극할 전망이다.참가자 전원에게는 '무한도전' 특유의 감성을 녹여낸 한정판 레이스팩이 지급된다. 특히 이번 레이스팩은 '경찰과 도둑'이라는 콘셉트에 맞춰 특별 제작되어, 착용하는 것만으로도 마치 추격전의 주인공이 된 듯한 완벽한 몰입감을 선사한다. 지난해 서울과 부산 레이스 당시 독보적인 디자인의 레이스팩이 도심 속 진풍경을 연출하며 화제를 모았던 만큼, 이번 아이템 역시 팬들에게 그 시절의 감동과 웃음을 소환하는 특별한 소장품이 될 것으로 기대된다.'2026 무한도전 Run with 쿠팡플레이' 참가 신청은 오직 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 진행된다. 5월 7일(목) 오후 12시 '스포츠 패스' 가입자 대상 선예매, 오후 8시 와우회원 및 스포츠 패스의 일반 예매가 오픈된다. 이벤트에 대한 자세한 정보는 추후 쿠팡플레이에서 공개된다.한편, 쿠팡플레이는 '무한도전' 전 회차와 24시간 라이브 콘텐츠 제공을 통해 팬들에게 끊이지 않는 즐거움을 선사하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr