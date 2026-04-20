방탄소년단 아리랑 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 4주 연속 최상위권에 머물렀다.20일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 홈페이지를 통해 공개한 차트 예고 기사에 따르면, 방탄소년단의 '아리랑'은 4월 25일 자 '빌보드 200'에서 3위를 기록했다. 지난달 20일 발매된 이 앨범은 4월 4일 자 차트에서 1위로 진입한 이후 3주 연속 정상을 지킨 바 있다. 발매 한 달이 지난 시점까지 톱 3 자리를 유지하며 흥행을 이어가는 중이다.이번 성적은 방탄소년단이 '빌보드 200'에서 거둔 역대 4주 차 성적 중 가장 높은 순위다. 종전 최고 기록은 2019년 미니 6집 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'가 기록했던 8위였다.국내외 공연장에서도 열기가 지속되고 있다. 방탄소년단은 지난 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''의 시작을 알리며 약 13만 2000명의 관객을 동원했다. 이어 17~18일 열린 일본 도쿄돔 공연에서는 이틀간 11만 명의 관람객이 모였다. 특히 도쿄돔 무대에서는 한국 민요 '아리랑'의 선율이 포함된 신곡 'Body to Body' 가창 도중 현지 팬들의 떼창이 이어지는 장면이 연출됐다. 방탄소년단은 오는 25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 북미 투어 일정을 시작할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr