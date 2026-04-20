'21세기 대군부인' 공승연이 강렬한 존재감을 입증했다./사진=MBC

'21세기 대군부인' 공승연이 강렬한 존재감을 입증했다./사진=MBC

'21세기 대군부인' 공승연이 강렬한 존재감을 입증하며 시청자들의 주목을 받고 있다. 그는 2012년 CF 모델로 연예계에 데뷔했으며, 현재 바로엔터테인먼트 소속 배우 변우석과 같은 작품에 출연하며 호평을 얻고 있다.MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'이 단 4회 만에 시청률 두 자릿수를 돌파하며 자체 최고 시청률을 경신, 글로벌 흥행 신드롬을 이어가며 거침없는 질주 중이다. 그 중심에는 성희주(아이유 분), 이안대군(변우석 분)과 함께 왕실의 대비로서 두 인물을 경계하며 왕실 내 긴장감을 이끄는 핵심 인물 윤이랑(공승연 분)이 있다.'21세기 대군부인'에서 공승연은 기존 이미지를 벗고 왕실의 어른인 대비 윤이랑으로 새로운 도전을 선보였다. 탄탄한 발성, 단단한 카리스마, 강렬한 눈빛을 수반하며 4대째 왕비를 배출한 가문의 출신인 윤이랑 캐릭터를 설득력 있게 표현, 안방극장의 뜨거운 반응을 이끌고 있는 것. 특히 첫 회부터 아들 이윤에게 위협적인 존재가 될까 이안대군을 경계하고 뺨을 치며 경고하는 장면은 자리를 지키기 위한 윤이랑의 처절함과 불안이 뒤섞인 감정을 폭발시키며 왕실 대립의 무게감을 제대로 보여줬다.공승연은 이안대군에게 맞설 때는 결의에 찬 표정과 냉철한 태도로 팽팽한 대립 구도를 형성한다. 반면 자신의 실수로 여론이 이안대군에게 기울자 혼란을 느끼는 한편, 왕권을 지키기에는 아직 어린 아들 이윤을 바라보며 복잡한 심경을 내비치는 등 섬세한 연기로 캐릭터의 입체감까지 더하고 있다.앞서 공승연은 윤이랑에 대해 "왕실의 책임감을 중요하게 생각하며 차갑고 냉정해 보이지만, 자신의 자리를 지키기 위해 노력하는 인물"이라고 설명했고, 그렇게 베일을 벗은 공승연 표 대비 윤이랑은 단아하고 품위 있는 비주얼은 물론 눈빛, 표정, 말투와 자세까지 모든 면에서 공을 들여 완성도를 높였다.이를 증명하듯 윤이랑이 등장하면 시청자는 온전히 극에 몰입하게 되고, 배우 공승연의 밀도 있는 연기에 빠져들게 된다. 매회 방송 후 각종 포털사이트와 SNS, 온라인 커뮤니티에서는 공승연의 열연에 대한 호평과 왕실 세계관과 더불어 작품의 흡입력을 책임지는 캐릭터라는 반응이 이어지고 있는바. 윤이랑과 이안대군의 갈등이 본격화되면서 극의 긴장감도 더욱 높아질 것으로 기대되는 가운데, 완벽하게 얼굴을 갈아 끼운 공승연의 새 인생 캐릭터 탄생에도 관심이 고조되고 있다.'21세기 대군부인'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr