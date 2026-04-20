'전현무와 결별' 한혜진, 잠수 이별 폭로했다…"1년 만에 연락와" ('미우새')

한혜진이 전 남친에 대해 폭로했다./사진제공=SBS

한혜진이 전 남자친구에 대해 폭로했다.지난 19일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 한혜진, 엄지윤이 김지유의 집에 방문한 모습이 담겼다.이날 김지유는 남자친구에게 어디까지 해줬냐는 질문에 "남자친구가 일을 하다가 그만뒀는데, 일을 안하니 돈이 없었다"며 "자존심을 지켜주려고 기프티콘을 줬다. '치킨 먹어' 하고 보내줬는데 배달비를 달라고 해서 배달비도 내줬다. 거기서 정이 좀 떨어졌다"라 밝혔다.이에 한혜진은 "그 정도면 별로 최악도 아니다"라고 자신의 연애 경험을 꺼냈다. 그는 "나는 갑자기 어느날 (잠수를 탔다)"며 "그당시에 남자친구가 힘들다고 계속 얘기를 하더라. '맨날 이렇게 힘들어서 어떡해?' 했는데, 그 뒤로 전화를 안하더라. 그게 한 달이 되고, 두 달이 되고, 세 달이 됐다. 그러고 나서 1년 만에 전화가 왔다. 새벽에 연달이 6통이"라고 말했따.마무리를 했냐고 묻자 한혜진은 "걔 마무리가 잠수 였다면 내 마무리는 연락을 받지 않는 거였다"라 했고, 엄지윤은 "그 사람은 아직도 사귀고 있다 생각하는 거 아니냐"라고 해 웃음을 자아냈다.한편, 한혜진은 야구선수 차우찬, 전현무와 두 번의 공개 열애를 한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr