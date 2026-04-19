사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

가수 겸 배우 아이유가 상큼한 비주얼을 자랑해 눈길을 끈다.최근 아이유는 자신의 인스타그램에 "2.3부 비하인드"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 아이유는 노란 니트를 입고 얼굴을 가까이 둔 채 은은하게 미소를 짓고 있다. 아이유는 이어진 사진에서 초록 덩굴이 가득한 벽 앞에 서서 가로등 기둥을 손으로 잡고 옆을 바라보며 같은 니트와 브라운 가방을 매치해 따뜻한 분위기를 이어간다.다른 사진에서는 연한 블루 톤의 수트를 입고 벽에 걸린 그림 옆에 서서 두 손으로 가방을 잡고 단정한 자세를 취하고 있다. 마지막 사진에서는 실내 조명 아래에서 회색 셔츠와 타이를 매치한 채 의자에 기대어 카메라를 바라보며 또렷한 눈빛을 드러낸다.이를 본 팬들은 "예뽀니" "넘기엽따" "너무 예뻐" "아이유 짱" "아웅 기여워" "언니는 너무 예뻐" 등의 댓글을 달았다.한편 1993년생인 아이유는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중이며 1991년생인 배우 변우석과 함께 로맨스 연기를 펼친다. 또 아이유는 1989년생 배우 이종석과 공개 연애 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr