사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

배우 한혜진이 우아한 미모를 뽐내 눈길을 끈다.최근 한혜진은 자신의 인스타그램에 '아빠하고 나하고' 프로그램을 해시태그 하며 사진을 게시했다.사진 속 한혜진은 문을 한 손으로 잡은 채 몸을 살짝 기울이며 부드러운 미소를 짓고 있다. 한혜진은 버튼 디테일이 있는 베이지 컬러 반팔 상의와 데님 팬츠를 매치해 단정한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서는 의자에 앉아 몸을 옆으로 돌린 채 손으로 제스처를 취하며 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있다. 같은 의상 속에서도 자연스럽게 달라지는 표정이 공간 분위기와 어우러지며 가벼운 리듬감을 만든다. 다른 사진에서는 블라인드가 내려진 창 앞에서 선 채 한 손을 가볍게 올려두고 정면을 바라보고 있다. 상의의 버튼 라인과 허리 라인이 강조되며 전체 실루엣이 깔끔하게 드러난다.마지막 사진에서는 의자에 앉아 한 손으로 머리를 넘기며 시선을 옆으로 두고 있다. 차분한 표정과 단정한 스타일이 이어지며 공간의 정돈된 분위기와 자연스럽게 어울린다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "어찌 이리 이쁘냐" "너무 예뻐" "분위기 미인" "단발 예뻐요" "늘 귀여우세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1981년생인 한혜진은 45세이며 MBC '프렌즈'로 데뷔했다. 이후 '굳세어라 금순아' '주몽' '떼루아' '가시나무' '따뜻한 말 한마디' 등에 출연하며 배우로서 큰 사랑을 받았다. 이후 한혜진은 8살 연하인 1989년생 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 2015년 득녀했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr