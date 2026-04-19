사진 = 한혜진 인스타그램
사진 = 한혜진 인스타그램
배우 한혜진이 우아한 미모를 뽐내 눈길을 끈다.

최근 한혜진은 자신의 인스타그램에 '아빠하고 나하고' 프로그램을 해시태그 하며 사진을 게시했다.

사진 속 한혜진은 문을 한 손으로 잡은 채 몸을 살짝 기울이며 부드러운 미소를 짓고 있다. 한혜진은 버튼 디테일이 있는 베이지 컬러 반팔 상의와 데님 팬츠를 매치해 단정한 분위기를 완성했다.
사진 = 한혜진 인스타그램
사진 = 한혜진 인스타그램
이어진 사진에서는 의자에 앉아 몸을 옆으로 돌린 채 손으로 제스처를 취하며 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있다. 같은 의상 속에서도 자연스럽게 달라지는 표정이 공간 분위기와 어우러지며 가벼운 리듬감을 만든다. 다른 사진에서는 블라인드가 내려진 창 앞에서 선 채 한 손을 가볍게 올려두고 정면을 바라보고 있다. 상의의 버튼 라인과 허리 라인이 강조되며 전체 실루엣이 깔끔하게 드러난다.
사진 = 한혜진 인스타그램
사진 = 한혜진 인스타그램
마지막 사진에서는 의자에 앉아 한 손으로 머리를 넘기며 시선을 옆으로 두고 있다. 차분한 표정과 단정한 스타일이 이어지며 공간의 정돈된 분위기와 자연스럽게 어울린다.

이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "어찌 이리 이쁘냐" "너무 예뻐" "분위기 미인" "단발 예뻐요" "늘 귀여우세요" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 한혜진 인스타그램
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한편 1981년생인 한혜진은 45세이며 MBC '프렌즈'로 데뷔했다. 이후 '굳세어라 금순아' '주몽' '떼루아' '가시나무' '따뜻한 말 한마디' 등에 출연하며 배우로서 큰 사랑을 받았다. 이후 한혜진은 8살 연하인 1989년생 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 2015년 득녀했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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