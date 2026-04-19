사진 = 슈 인스타그램

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사진 = 슈 인스타그램

사진 = 슈 인스타그램

그룹 S.E.S. 출신 슈가 '뼈말라'가 된 근황을 전했다.최근 슈는 자신의 인스타그램에 "이제 봄이 왔군아~내가 좋아하는 봄"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 슈는 흰색 타일 벽 앞에 서서 한쪽 다리를 가볍게 내민 채 편안한 포즈를 취하고 있다. 슈는 블랙 가디건과 짧은 기장의 하의를 매치하고 안에는 밝은 톤 상의를 레이어드해 단정하면서도 가벼운 스타일을 완성했다. 슈는 밝은 금발 머리를 묶은 채 고개를 살짝 돌려 부드러운 표정을 드러내고 있다.다른 사진에서는 같은 벽 앞에서 몸을 기댄 채 한쪽 다리를 교차해 서 있으며 자연스럽게 시선을 옆으로 두고 있다. 슈는 루즈한 가디건 실루엣과 짧은 하의의 대비로 슬림한 각선미를 강조하고 있다.이어진 사진에서 슈는 한쪽 팔을 들어 올린 채 벽 쪽을 향해 포즈를 취하고 있다. 슈는 발목을 덮는 양말과 선명한 오렌지색 스니커즈를 매치해 포인트를 더했다. 마지막 사진에서는 같은 장소에서 옆모습으로 서서 고개를 들어 위를 바라보며 차분한 분위기를 이어간다.이를 본 팬들은 "인형이구나" "아이돌 포스 어디 안간다" "너무 예뻐" "누나 너무 아름다우신걸요" "한폭의그림 뮤비 한장면같아요" "완전 뼈말라에요" 등의 댓글을 달았다.앞서 슈는 별거 중인 남편 임효성과 부부싸음을 한 뒤 연락 두절 상태라고 밝힌 바 있다. 이후 자신의 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에 "작년에 인사드리고 오랜만에 인사드리는 것 같다. 그동안 출장도 많고 정신없이 바쁘게 지냈다"며 "유튜브를 자주 못 올려서 죄송하고 2026년에는 마음을 잡고 다시 열심히 해보겠다"고 말했다.한편 1981년생인 슈는 2016년 8월부터 2018년 5월 사이 해외에서 26차례에 걸쳐 총 7억 9천만원 규모의 상습도박을 한 혐의를 받아 2019년 2월 징역 6개월과 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고받았다. 이후 슈는 최근 1500평 규모의 농장에서 병풀(마데카솔 원료 채소) 농사를 직접 체험하며 건강식품 사업가로 전향, 건강한 라이프스타일과 사업가로서의 역량을 동시에 보여주고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr