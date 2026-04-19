배우 채원빈이 '오늘도 매진했습니다'에서 톱 쇼호스트 역을 맡았다. / 사진제공=SBS '오늘도 매진했습니다'

배우 채원빈이 '오늘도 매진했습니다'에서 톱 쇼호스트 역을 맡았다. / 사진제공=SBS '오늘도 매진했습니다'

‘오늘도 매진했습니다’ 시청자들의 마음을 훔칠 탑 쇼호스트 채원빈의 필살기가 공개된다.오는 22일 첫 방송될 SBS 새 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’는 완벽주의 농부 매튜 리(aka 메추리)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는, ‘현생 매진러’들의 설렘 직배송 제철 로맨스.담예진(채원빈 분)은 뛰어난 언변에 사랑스러운 에너지는 물론 고객들을 사로잡는 흡인력을 가진 히트 홈쇼핑의 에이스 쇼호스트다. 1분에 1억 판매, 누적 매출 1조 원이라는 엄청난 기록을 자랑하는 만큼 밤잠도 반납한 채 하루 24시간을 오직 일에만 매진하며 바쁜 하루하루를 살아간다.공개된 사진 속에는 매 순간 열정을 불태우는 담예진의 치열한 일상이 엿보인다. 사무실부터 물류 현장, 실내외 촬영장까지 장소를 가리지 않고 포착된 담예진은 날카롭고 깐깐한 눈으로 서류를 읽다가도 카메라 앞에서는 친근한 미소를 지으며 방송을 진행해 범상치 않은 프로페셔널함을 발산하고 있다.맡은 물건은 줄줄이 완판 행렬을 이어가는 담예진만의 필살기는 과연 무엇일지 궁금해지는 가운데 이를 그려낼 채원빈은 “(쇼호스트를 연기하기 위해서는) 기술들도 중요했지만, 가장 먼저 갖춰야 하는 것은 이 물건을 소개하는 마음가짐이라고 생각했다”며 남다른 실전 노하우를 밝혔다.특히 “평소에 주변 친구들에게 제가 잘 쓴 물건들을 소개하고 꼭 써봤으면 한다고 추천을 많이 한다”는 채원빈은 “이런 면에서 담예진과 (제가) 비슷하지 않을까 했다. 담예진도 실제로 써보고 200% 마음에 들어야 판매를 결정한다. 그만큼 자신 있게 잘 소개할 수 있기 때문”이라고 캐릭터와의 공통점까지 덧붙였다.‘오늘도 매진했습니다’는 어떤 상황에서도 진심을 다하는 쇼호스트 담예진의 활약으로 더욱 풍성한 재미와 감동을 선사할 예정이다. 뿐만 아니라 이토록 뜨거운 도시 여자 담예진이 어떻게 차가운 시골 농부 매튜 리(안효섭 분)와 설렘 가득한 로맨스를 그려 나가게 될지도 궁금해진다.못 파는 게 없는 무적의 쇼호스트 채원빈의 생생한 라이브 쇼는 오는 22일 밤 9시에 첫 방송되는 ‘오늘도 매진했습니다’에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr