이미지 크게보기 사진 = MBN ‘속풀이쇼 동치미’

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‘속풀이쇼 동치미’ 산부인과 전문의 박혜성이 외도 문제에 거침없는 발언으로 스튜디오를 들썩이게 했다.18일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 '엄마도 여자다'라는 주제 아래 중년 여성들의 다양한 고민이 다뤄졌다.이날 패널 이현이는 박혜성 전문의를 향해 “출산 후 멀어진 부부관계나 남편의 외도를 막는 법 등을 속 시원히 알려주셔서 인기가 엄청나다”고 소개했다.이에 MC 김용만이 외도에 대한 구체적인 조언을 묻자, 박 전문의는 “남자들은 자신들이 갑의 위치에 있다고 착각해 바람을 피워도 괜찮을 거라 생각한다”고 지적했다.특히 그는 실제 자신의 남편에게도 “네가 바람을 피우면 잘라버리겠다”고 단호하게 경고했다고 밝혀 시청자들을 놀라게 했다.출연진들이 일순간 당황하자 김용만은 “부부 관계, 인연을 자르겠다는 뜻”이라며 깔끔하게 부연 설명을 더했다.이를 듣고 있던 이홍렬은 “정말 놀랐다. 나도 모르게 갑자기 다소곳해진다”며 두 손을 가지런히 모으는 제스처를 취해 현장의 긴장감을 유쾌하게 풀어냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr