사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

지난해 66억 원 상당의 삼성동 아파트를 매입해 화제가 된 인플루언서 아옳이가 봄을 맞아 더 아름다워진 미모를 자랑했다.최근 아옳이는 자신의 인스타그램에 "하...예쁜거많이봐서 행복 풀충전"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 아옳이는 트렌치코트를 입고 작은 체인백을 손에 든 채 고개를 살짝 숙이며 미소 짓고 있다. 따뜻한 햇빛이 내려앉은 정원에는 둥글게 다듬어진 수목과 노란 차양이 달린 건물이 이어져 있고 뒤편으로는 산과 분수가 어우러지며 한적하고 여유로운 분위기를 만든다.이어진 사진에서는 분수 옆에 서서 물을 손으로 받아보는 듯한 동작을 취하며 자연스럽게 웃고 있는데 햇살이 물결과 함께 반짝이며 얼굴선을 더욱 부드럽게 비춘다. 또 다른 사진에서는 알록달록한 건물과 스위스 국기가 걸린 거리에서 뒤돌아보며 환하게 웃고 있고 길게 뻗은 골목과 아기자기한 간판들이 배경을 채우며 이국적인 무드를 더한다.마지막 사진에서 아옳이는 넓은 잔디 위를 걸으며 고개를 살짝 숙인 채 미소를 짓고 있고, 뒤편으로 줄지어 선 건물과 벤치, 사람들의 모습이 자연스럽게 어우러지며 여유로운 일상의 한 장면처럼 이어진다.이를 본 팬들은 "날씨 너무 좋아보여요" "넘예뻐서 행벅" "너무 예뻐" "언니예뻐여" "진짜 매력적이에요" "옷도 존예닷" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생인 아옳이는 35세이며 지난해 서울 강남구 삼성동 한 아파트를 66억 원에 매입해 화제가 됐다. 아옳이가 거주하는 아파트는 현재까지 대표적인 강남의 최고가 아파트로 꼽히고 있다. 최고 높이 46층, 3개동, 449세대 규모 단지로 전용면적 145.04㎡~269.41㎡의 대형 평형 위주로 이뤄져 있다. 방송인 전현무와 배우 권상우, 손태영 부부 등이 거주하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr