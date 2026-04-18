아이유가 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 깜짝 출연한다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유가 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 깜짝 출연한다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유가 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 깜짝 출연한다./사진=MBC 방송 화면 캡처

2008년 가수로 데뷔한 아이유가 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 깜짝 출연한다.지난 17일 방송된 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 643회 말미에는 배우 유수빈의 출연이 예고돼 눈길을 끌었다. 그런 가운데 친구로 이연과 아이유까지 함께할 예정이다.아이유는 유수빈, 이연과 꽃놀이를 즐기며 사진을 찍었고, 이후 식사 자리까지 함께 즐겼다. 자연스럽게 물을 따라주는 유수빈의 모습에 아이유는 "항상 이렇게 챙겨준다"며 그의 다정한 면모를 언급했다. 이어 아이유의 요청에 유수빈은 즉석에서 개인기를 선보이며 분위기를 더욱 끌어올렸다.세 사람의 일상은 다음 방송을 통해 공개될 예정이며, 이들은 MBC 드라마 '21세기 대군부인'을 계기로 가까워져 최근 제주도로 1박 2일 여행까지 함께 다녀왔다고 전해졌다.유수빈은 '21세기 대군부인'에서 변우석의 보좌관 최현 역을 맡아 활약하고 있다. 앞서 그는 '약한영웅', '당신의 맛', '콘크리트 마켓' 등 다양한 작품에 출연해 연기력을 입증받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr