사진 = 함은정 인스타그램

사진 = 함은정 인스타그램

사진 = 함은정 인스타그램

배우 함은정이 환한 미소를 전하며 미모를 자랑했다.최근 함은정은 자신의 인스타그램에 "웃으면서 힘을 내보자아"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 함은정은 건물 외벽 옆 계단 앞에 서서 시선을 옆으로 돌린 채 미소를 짓고 있다. 함은정은 허리 벨트가 있는 민트색 베스트와 화이트 팬츠를 착용하고 있으며 한 손에는 브라운 컬러 가방과 선글라스를 들고 있다.이어진 사진에서 함은정은 같은 자리에서 손으로 입을 가린 채 웃음을 터뜨리고 있으며 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 얼굴선을 따라 부드러운 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서 함은정은 안경을 착용한 채 옆모습으로 걸어가고 있으며 브라운 컬러 가방이 어깨에 걸린 모습이 보인다.이를 본 팬들은 "언니 미소는 사람을 더 아름답게 만들어줘요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "함은정 화이팅" "언니의 우아함은 최고야" "늘씬하고 너무 예뻐" 등의 댓글을 달았다.앞서 김병우 감독과 결혼한 함은정은 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'에서 열연 중이다. '첫 번째 남자'는 복수를 위해 다른 사람의 삶을 살게 된 여자와 욕망을 위해 다른 사람의 삶을 빼앗은 여자의 치명적 대결을 그린 드라마다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr