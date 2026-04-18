사진 = 함은정 인스타그램
사진 = 함은정 인스타그램
배우 함은정이 환한 미소를 전하며 미모를 자랑했다.

최근 함은정은 자신의 인스타그램에 "웃으면서 힘을 내보자아"라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 함은정은 건물 외벽 옆 계단 앞에 서서 시선을 옆으로 돌린 채 미소를 짓고 있다. 함은정은 허리 벨트가 있는 민트색 베스트와 화이트 팬츠를 착용하고 있으며 한 손에는 브라운 컬러 가방과 선글라스를 들고 있다.
사진 = 함은정 인스타그램
사진 = 함은정 인스타그램
이어진 사진에서 함은정은 같은 자리에서 손으로 입을 가린 채 웃음을 터뜨리고 있으며 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 얼굴선을 따라 부드러운 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서 함은정은 안경을 착용한 채 옆모습으로 걸어가고 있으며 브라운 컬러 가방이 어깨에 걸린 모습이 보인다.

이를 본 팬들은 "언니 미소는 사람을 더 아름답게 만들어줘요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "함은정 화이팅" "언니의 우아함은 최고야" "늘씬하고 너무 예뻐" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 함은정 인스타그램
사진 = 함은정 인스타그램
앞서 김병우 감독과 결혼한 함은정은 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'에서 열연 중이다. '첫 번째 남자'는 복수를 위해 다른 사람의 삶을 살게 된 여자와 욕망을 위해 다른 사람의 삶을 빼앗은 여자의 치명적 대결을 그린 드라마다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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