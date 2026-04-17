사진=유튜브 '션과 함께'

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사진=유튜브 '션과 함께'

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시크릿 출신 송지은과 크리에이터 박위 부부가 2세를 결심하게 된 이유를 밝혔다.17일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '박위♥송지은 부부가 아이를 갖기로 결정한 이유 (결혼장려영상)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송지은은 결혼 1년 반 차 신혼 생활을 언급하며 "시간이 너무 빨리 갔다"고 운을 뗐다. 이어 2새 계획에 대해 "결혼 전부터 아이를 너무 좋아해서 생각은 늘 있었는데 마음의 준비가 안 됐다"고 고백했다.송지은은 "생명체는 한 번 태어나면 일시 정지가 없다. 끝까지 책임져야 하는데 우리가 넓은 품의 부모가 될 수 있을지 겁이 났다"며 "육체적으로도 아이까지 잘 케어할 수 있을지 고민이 많았다"고 털어놨다.두 사람은 올해 2세를 갖기로 결정했다. 박위는 "어릴 때부터 아이를 두 명 낳고 싶었다"면서도 "아직도 두려움이 있다. 전신마비 진단을 받았다보니, 육체적으로 아이를 케어하지 못하는 부분에서 노력으로 해결되지 않는 상황이 생기면 아내에게 미안하고, 스스로 자괴감이 들 수도 있고, 아이에게도 미안할 수 있다"며 깊은 고민을 드러냈다.박위는 "그런 상상에서 오는 두려움이 계속 나를 옥죄었다"면서도 "어떤 분이 '아이를 힘으로 키우냐, 사랑으로 키우지'라고 하더라. 그 말을 듣고 조금씩 자신감을 얻게 됐다"고 전했다. 이어 "물론 부족하겠지만 부족한 건 또 채워지지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.션은 두 사람의 결정을 응원하며 "부족한 부분은 아이를 통해 채워진다"고 조언했다. 이에 송지은은 "아이를 낳게 된다면 정말 사랑으로 키우고 싶다. 남편 닮은 아들을 잘 키워서 세상에 내보내고 싶다"고 밝혔다. 박위 역시 "가장 중요한 건 건강하게 자라는 것이다. 지은이 닮은 딸이면 좋겠다"며 잉꼬부부 면모를 드러냈다.한편 박위-송지은 부부는 유튜브 채널 '위라클' 유료 멤버십(2990원) 오픈 소식을 전했다. 친밀한 소통과 전용 콘텐츠를 예고했지만, 일부 구독자들은 채널 본질 훼손을 우려하며 부정적 반응을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr