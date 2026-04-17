이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

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개그우먼 김숙이 친언니가 산부인과 의사라고 밝혀 화제를 모으고 있다.김숙은 16일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'에서 게스트로 출연한 산부인과 전문의 김지연·추성일과 산부인과에 대한 이야기를 나눴다."친언니가 산부인과 의사다"라며 김숙은 "다시 (의사를) 고르면 성형외과를 하고 싶다고 하더라"고 말했다. 또 친언니의 과 선택에 대해 "많이 후회하고 있다"고 덧붙였다.김숙은 산부인과 의사인 친언니의 고충도 전했다.그는 "맨날 응급환자가 있고, 대기해야 하고, 아기 받는 일은 힘을 많이 써야 한다더라"고 말했다. 김지연은 김숙의 말에 공감했다.그는 "산부인과는 초응급이다"며 "음식 먹다가, 머리 감다가, 화장실 갔다가 뛰쳐나갔다"고 실제 경험담을 얘기했다.이어 김지연은 "모든 과가 응급이 있지만, 우리 과는 초응급이 있다. 바로 수술방으로 끌고 들어가야 할 때가 있다"고 전했다.추성일은 "산부인과가 법적 책임 위험성이 높은 경우가 많아 인기가 없다"고 덧붙였고, 이어 산부인과가 비인기과라고 언급했다.그는 "예전에는 서로 가려고 했는데, 요즘에는 ‘왜 갔어?’라고 하는 게 안타깝다"고 얘기했다.하지만 산부인과를 선택한 것에 대한 자부심도 드러냈다. 추성일은 "진짜 멋있는 과다. 출생 신고부터 암 환자가 돌아가시면 사망진단서까지 쓰는 과가 산부인과다. '요람에서 무덤까지' (책임지는 과)다"며또 "제 아내도 산부인과 의사"고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr