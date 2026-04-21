상암동 일대에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. / 사잔제공=SBS

상암동 일대에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. / 사잔제공=SBS

상암동 일대에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. / 사잔제공=SBS

상암동 일대에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. / 사잔제공=SBS

상암동 일대에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. / 사잔제공=SBS

내향적인 성격으로 유명한 최강록, 김도윤 셰프가 넷플릭스 '흑백요리사'에 이어 새 예능 '최강로드-식포일러'에서 재회했다. 두 셰프를 가장 가까이에서 지켜본 데프콘은 "노부부처럼 케미가 좋았다"며 "'나는 SOLO' 옥순과 영철 같은 느낌이었다"고 말해 웃음을 안겼다.지난 17일 서울 마포구 상암 심스페이스에서 SBS 신규 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. 행사에는 최강록, 김도윤 셰프, 가수 데프콘, 손정민, 하정석 PD가 참석했다.'최강로드-식포일러'는 요리의 비밀과 지적 미식의 쾌감을 선사하는 하이엔드 미식 로드쇼다. 최강록, 김도윤, 데프콘이 전국을 누비며 알면 더 맛있는 맛의 스포일러를 공개한다.최강록은 프로그램 출연을 결심한 이유에 대해 "나는 주변에서 질문을 받지 않으면 먼저 나서서 이야기하는 편은 아니다"라며 "음식에 대해 아는 건 많은데 누가 물어봐야 답을 한다. 그런데 이 프로그램은 자연스럽게 음식에 대해 이야기를 나눌 수 있는 형식이라 출연하게 됐다. 내향적이지만 또 한 번 가면을 썼다"고 말했다.김도윤 셰프와의 호흡은 어땠을까. 최강록은 "아직 잘 모르겠다. 이거 다 하고 나면 절교하는 거 아닌가 싶을 정도로 부딪히는 부분이 있었다"며 웃었다. 이어 그는 "음식에 대한 상식이나 경험이 서로 다르다 보니 하나를 이야기하면 '맞다'고 하기보다 늘 반대의 의견을 냈던 것 같다. 그래도 즐거웠다"고 덧붙였다.김도윤은 "34년 동안 셰프로 살아왔는데, 요리사로서의 이야기를 풀어낼 수 있는 프로그램이라 생각해 섭외에 응하게 됐다"고 말했다. 그러면서 "방송을 많이 해보지 않아서 이번에 많이 배웠다. 이게 짬 차이구나 싶더라. 촬영하면서 스스로를 업그레이드하고 있다"라며 너스레를 떨었다.시즌2가 성사된다면 함께 출연하고 싶은 사람이 있냐는 질문에 그는 "촬영할 때만 집중했지, 그 외의 것은 생각해 본 적이 없다"고 답했다. 또 김도윤은 "다른 셰프들과는 안 친하다. 일편단심 최강록 셰프"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.데프콘은 '최강로드-식포일러'에서 조용한 두 셰프를 이끄는 분위기 메이커로 활약한다. 그는 출연 계기에 대해 "야외에서 활동할 체력이 아니라 처음엔 고사하려 했다"면서도 "설득에 넘어갔다. 이 프로그램을 기점으로 내향인의 예능판이 열릴 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 이어 데프콘은 "두 사람이 궁금했고, 시청자를 대신해 질문하는 역할을 해볼 수 있겠다는 생각에 출연을 결심했다"고 덧붙였다.최강록, 김도윤 셰프의 케미에 대해 그는 "티저에서도 느껴지겠지만 시골의 사이좋은 노부부 같은 느낌"이라며 웃었다. 데프콘은 "정겹고, 묘하게 브로맨스 적인 감성도 있다. 두 사람만 놓고 보면 '나는 SOLO' 못지않게 매력 있다. 최강록은 영철, 김도윤은 옥순 같은 느낌"이라고 비유했다.연출을 맡은 손정민 PD는 섭외 기준에 대해 "주변 사람을 끌어들이는 매력을 지닌 내향인을 찾았다. 두 사람이 바로 그런 마성의 내향인이었다. '흑백요리사'가 끝난 뒤에도 계속 보고 싶다는 생각에 예능을 기획하게 됐다"고 밝혔다.프로그램의 방향성을 짚기도 했다. 손 PD는 "맛에 관한 이야기가 핵심"이라며 "특정 맛집이나 형식에 얽매이지 않고 음식과 관련된 이야기라면 어디서든 자유롭게 풀어낼 수 있는 미식 여행 리얼리티"라고 말했다. 그러면서 "조용하기만 한 두 사람이 입이 트이는 순간 보여주는 반전 매력이 있다. 많은 관심 부탁드린다"고 요청했다.'최강로드-식포일러'는 21일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr