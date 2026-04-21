배우 이규한이 공식 석상에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 이규한이 호기로운컴퍼니와 전속계약을 체결했다. 한편 이규한은 지난 2024년 8월 브브걸 출신 유정과 공개 연애 1년 만에 결별했다.21일 호기로운컴퍼니는 이규한과의 전속계약 체결 소식을 알리며 "탄탄한 연기 내공과 독보적인 캐릭터 소화력을 겸비한 배우 이규한을 새 식구로 맞이하게 되어 진심으로 기쁘다. 장르를 불문하고 자신만의 색깔을 입혀내는 이규한이 다양한 플랫폼에서 활발한 행보를 이어갈 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라고 전했다.이규한은 그간 무대와 스크린, 안방극장을 넘나들며 필모를 쌓았다. 특히 드라마 '내 이름은 김삼순', '부잣집 아들', '우아한 가', '선배, 그 립스틱 바르지 마요', '일당백집사', '지옥에서 온 판사', '은애하는 도적님아'를 비롯해 영화 '마파도 2', '화이트: 저주의 멜로디' 등에 출연하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.열일 행보를 이어가고 있는 이규한이 호기로운컴퍼니와 함께 만들어갈 새로운 시너지와 향후 활동에 기대가 모인다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr