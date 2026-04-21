김종국이 외모 순위에 대한 생각을 밝혔다./사진제공=SBS Plus

김종국이 추성훈, 대성과의 외모 순위에 대한 생각을 밝혔다.21일 SBS Plus 새 예능 '상남자의 여행법' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 추성훈, 김종국, 대성과 김진호 PD가 참석했다.'상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 수컷들의 여행기를 담은 프로그램이다. SBS '정글의 법칙', '정글밥' 등을 연출한 김진호 PD와 '테토력' 넘치는 세 남자의 만남으로 기대를 모으고 있다.상남자의 기준에 대해 묻자 추성훈은 "첫 번째는 체력, 두 번째는 술 센 사람이라고 생각한다"고 밝혔다. 김종국은 "상남자에 관심이 없다. 타이틀이 이렇다 보니 '남자가' 이러는데, 저희가 그렇게 집착하지는 않는다"며 "사람 자체의 마인드가 상남자인 게 진짜 상남자라고 생각한다. 힘이 세지 않더라도 정의가 있는 사람들"이라고 말했다. 대성은 "방송에서 상남자는 빼지 않는 것"이라며 "두 형님이 빼지 않는다. 상남자라는 걸 많이 배웠다"며 웃었다.즉흥 여행 속 힘들었던 에피소드에 대해서도 말했다. 김종국과 추성훈은 "힘든 건 없었다"고 말했다. 이어 추성훈은 "다 재밌었다. 먹는 것도 맛있었고 스트레스도 없었다"고 덧붙였다. 대성은 "녹화 전에 제작진에게 각방에 대한 약속을 받았는데, 지켜지지 않았다. 근데 문제가 되진 않았다. 같이 자니 오히려 좋더라. 불편할 새가 없었다. 촬영 끝나면 바로 뻗어서서"라고 밝혔다.'추성훈 잡는 김종국'이라는 수식어에 대해 김종국은 "형한테 투덜대는 동생으로 많이 이야기를 하다보니 그런 것 같다. 저희는 기본적으로 재밌게 하려다보니 트집도 많이 잡는다. 그걸 형이 잘 받아주니 재밌는 케미가 나온 것 같다. 형도 제가 놀리는 거만큼 형도 저한테 리액션이 많다. 나이 먹은 아저씨 둘이 티격태격하는 그림이 보는 재미가 있지 않을까 싶다"고 말했다.앞서 공개된 영상에서 김종국은 외모 순위를 뽑아달라는 질문에 난감해하는 모습이 담긴 바 있다. 그는 "수요 없는 공급이라고, 아무도 궁금해하지 않는 것 같은데"라며 "취향 차이인 것 같다. 저희 3명을 보면서 형제 같다는 말을 한다. 특징들이 많이 닮아있다. 조금 조금의 차이다. 같은 음식인데 소스가 다른 느낌이다. 순위를 매기기에는 의미가 없다"고 말했다.'상남자의 여행법 in 규슈'는 21일 오후 8시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr