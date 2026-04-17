최화정 / 사진 = 최화정 유튜브 채널

방송인 최화정이 10년 동안 변함없는 몸매를 유지해 눈길을 끌었다.16일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '65세 최화정이 10년간 몸매 유지할 수 있게 도와준 꿀템 TOP5'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 최화정은 '최화정쇼' 10주년을 맞아 10년 전 첫 방송 당시 입었던 의상을 다시 입겠다고 포부를 밝히면서도 몸매에 대한 걱정을 토로했다.최화정은 "살 뺀다고 하지 않았냐"는 제작진에 말에 실패했다면서 폭소했다. 그는 "살을 못 빼서 옷이 너무 꽉 낄 것 같다"며 "이게 최선"이라고 고백했다. 이어 최화정은 "치마도 너무 타이트해서 사이즈 큰 걸 몰래 사오려고 했는데 없더라. 그래서 옷을 늘렸다"고 털어놓기도 했다.그는 다이어트 실패 이유에 "등은 PT를 받았는데도 (지방 제거가) 안 되더라"며 "저번 촬영 때 너무 먹었다. 촬영이 끝나고도 곱창 전골이 너무 맛있어서 다 먹었다"고 실토해 웃음을 안겼다. 최화정은 "지금까지 계속 다이어트를 해온 거냐"는 질문에 "오늘만 먹고 또 한다. 먹는 걸 좋아해서 포기할 수가 없다"며 현실적인 다이어트 고민을 전했다.한편 최화정은 1961년생으로 올해 65세다. 그는 현재 자신의 유튜브 채널을 통해 지속 가능한 다이어트 식단과 운동 루틴을 소개하며 활발한 소통을 이어오고 있다. 최화정은 지난 3월 유튜브 영상에서 "굶을 때는 하루 내내 굶는다. 그래야 내가 속이 편하다. 삶은 달걀, 요거트, 애사비 같은 걸 먹는다"고 평소 식단을 공개하기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr