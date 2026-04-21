상암동 일대에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. / 사잔제공=SBS

상암동 일대에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. / 사잔제공=SBS

최강록 셰프가 식당 개업에 관한 이야기를 꺼냈다.지난 17일 서울 마포구 상암 심스페이스에서 SBS 신규 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. 행사에는 최강록, 김도윤 셰프, 가수 데프콘, 손정민, 하정석 PD가 참석했다.'최강로드-식포일러'는 요리의 비밀과 지적 미식의 쾌감을 선사하는 하이엔드 미식 로드쇼다. 최강록, 김도윤, 데프콘이 전국을 누비며 알면 더 맛있는 맛의 스포일러를 공개한다.이날 최강록은 김도윤 셰프와의 호흡에 대해 솔직한 생각을 털어놨다. 그는 "아직 잘 모르겠다. 이거 다 하고 나면 절교하는 거 아닌가 싶을 정도로 부딪히는 부분이 있었다"라며 웃었다. 또 최강록은 "음식에 대한 상식이나 경험이 서로 다르다 보니, 하나를 이야기하면 '맞다'고 하기보다 늘 반대의 호흡을 맞췄던 것 같다"고 덧붙였다.'흑백요리사' 이후 관심이 쏠린 식당 개업 계획에 대해서도 언급했다. 최강록은 "방송 쪽으로 방향을 잡은 것이 아니냐는 이야기도 들었지만 계속 식당을 구상하고 있다"라며 "논현동에 국수집을 여는 것은 확정된 상태고, 나의 색을 담아낼 수 있는 식당을 준비하기 위해 노력하고 있다. 아직은 구상 단계라 몇 년 더 걸릴 수도 있다"고 설명했다.'최강로드-식포일러'는 21일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr