상암동 일대에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. / 사잔제공=SBS

상암동 일대에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. / 사잔제공=SBS

넷플릭스 '흑백요리사 2'에서 우승 상금 3억원을 차지한 최강록 셰프가 "'흑백' 이후로 사회생활이 늘었다"라며 너스레를 떨었다.지난 17일 서울 마포구 상암 심스페이스에서 SBS 신규 예능 '최강로드-식포일러' 기자간담회가 열렸다. 행사에는 최강록, 김도윤 셰프, 가수 데프콘, 손정민, 하정석 PD가 참석했다.'최강로드-식포일러'는 요리의 비밀과 지적 미식의 쾌감을 선사하는 하이엔드 미식 로드쇼다. 최강록, 김도윤, 데프콘이 전국을 누비며 알면 더 맛있는 맛의 스포일러를 공개한다.이날 최강록은 프로그램 출연을 결심한 이유에 대해 "나는 주변에서 질문을 받지 않으면 먼저 나서서 이야기하는 편은 아니다"라며 "아는 건 많은데 누가 물어봐야 답을 한다. 그런데 이 프로그램은 음식에 대해 자연스럽게 이야기를 할 수 있을 것 같았다. 그래서 또 한 번 가면을 쓰게 됐다"고 설명했다.이어 그는 달라진 근황도 전했다. 최강록은 "원래 조용한 편이었는데 '흑백요리사' 이후로 사회생활이 조금 늘었다. 노력하고 있다. 말을 안 하면 안 끝나더라. 쥐어짜는 심정으로 하고 있다"라며 웃어 보였다.'최강로드-식포일러'는 21일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr