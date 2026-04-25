배우 위하준이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

tvN '세이렌'에서 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

위하준이 '세이렌'의 차우석 역할을 통해 출중한 연기력을 또 한번 입증했다./사진=tvN

tvN '세이렌'에서 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

"여성분들이 좋아할 만한 감성을 키우기 위해 노력하고 있습니다. 노래도 배우고 전시도 보면서 변화를 시도하고 있어요. 지인들에게도 '남친짤처럼 찍어봐 달라'며 부탁하고, 의견을 자주 물으며 자신을 발전시키고 있습니다."지난 8일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 tvN '세이렌'에서 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다. '세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 그녀를 사랑하면 죽게 된다는 설정 아래, 보험 사기를 조사하는 한 남자가 용의자로 의심되는 한 여자를 집요하게 파헤치며 전개되는 치명적인 로맨스 스릴러다. 위하준은 극 중 한설아(박민영 분)의 뒤를 쫓는 보험사기조사팀 조사관 차우석 역으로 열연했다. 냉철함과 순애보를 동시에 지닌 인물을 섬세하게 그려내며 안정적인 호평을 얻었다.2015년 영화 '차이나타운'으로 데뷔한 위하준은 고등학교 3학년 때까지 완도에서 지내다 연예인의 꿈을 이루기 위해 상경한 것으로 알려졌다. 그는 '로맨스는 별책부록', '18 어게인', '작은 아씨들' 등 다양한 작품에서 활약하며 입지를 다졌고, '오징어 게임'을 통해 글로벌 팬덤을 확장했다. 최근에는 OTT 작품을 중심으로 활동해온 그는 '세이렌'을 통해 2024년 방송된 '졸업' 이후 2년 만에 안방극장에 복귀해 시청자들과 다시 만났다.흥행한 로맨스 작품에도 다수 출연했지만, 위하준은 '오징어 게임' 시리즈를 비롯해 '배드 앤 크레이지', '미드나이트', '최악의 악' 등 장르물에서의 활약이 특히 두드러졌다. 그만큼 강렬한 이미지가 대중에게 자연스럽게 각인됐다. 인터뷰에서 만난 위하준은 로맨스 장르에 대한 갈증을 고백하며 실제로 다정한 면이 많다고 어필했고, 침착하고 겸손한 태도로 다양한 이야기를 풀어냈다.위하준은 "미디어를 통해 강한 이미지로 소비되는 경우가 많지만, 본 모습은 허술하고 다정한 모습이 많다"며 자신의 '에겐남'적인 면모를 꼽았다. 이어 "어린 시절부터 유독 남성분들이 많이 좋아해 주셨다"며 이성에게 인기가 없다는 사실을 털어놨다. 이에 한 취재진이 "아니다. 여성들에게도 인기가 있다. SNS에서 설렌다는 좋은 반응 못 봤냐"고 묻자, 위하준은 "정말 그러냐"고 웃어 보이며 "나는 진짜 잘 못 봤다. 욕하는 글밖에 못 본 것 같아서 아쉽다. 나에 대한 글은 어디서 보는지 모르겠고, 아무리 찾아봐도 이성분들이 써주신 좋은 글이 잘 안 보여서 슬펐다"고 답했다.멜로 연기에 자신감을 보인 위하준은 실제 성격에 관해 "겉으로는 강해 보이지만 속은 여리고 인간적인 면이 많다. 그런 점이 로맨스 연기를 할 때 있어 장점이 될 수 있다고 생각한다"라고 또 한 번 강조했다.롤모델을 묻는 말에 위하준은 "브래드 피트를 가장 좋아한다. 누구나 좋아하는 배우다. 멋있고 계속 새로운 시도를 하며 제작까지 병행하는 모습이 인상적이다. 강인하고 터프해 보이지만, 그 안에 위트와 부드러움이 공존하는 점이 매력적"이라고 말했다.또한 "최근에는 지창욱 형도 롤모델처럼 느껴진다. '최악의 악'에서 보고 반했다. 현장에서의 태도와 쉬지 않고 계속 도전하는 모습이 무척 멋있다. 특별출연도 가리지 않고 꾸준히 작품에 참여하는 모습, 필요하면 연락하라고 먼저 말할 정도로 적극적인 태도가 좋게 느껴졌다"고 칭찬을 아끼지 않았다."저도 창욱이 형처럼 액션, 멜로, 코미디, 나아가 뮤지컬까지 다양한 장르에 도전하고 싶습니다. 점점 폭넓은 연기에 욕심이 생겨요. 여러 가지를 시도하며 대중에게 새로운 모습을 자주 보여드리길 원합니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr