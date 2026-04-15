이미지 크게보기 사진 = 서인영 유튜브 채널

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가수 서인영이 그룹 재결합에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다.15일 서인영의 채널에는 '회개하고 교회에서 온종일 찬양하는 서인영 신앙생활 최초공개 (+라이브, 솔로무대)'라는 제목의 영상이 게재됐다.교회로 향하는 일상과 함께 자연스럽게 과거 활동에 대한 이야기가 이어졌다. 제작진과 대화를 나누던 중 쥬얼리 재결합에 대한 질문이 나오자, 서인영은 잠시 말을 고른 뒤 자신의 입장을 전했다.그는 재결합에 대한 의지는 분명히 드러냈다. “나도 그래”라고 짧게 답한 뒤, 이어지는 설명에서 상황이 단순하지 않음을 덧붙였다. “사정이 있다”며 이유에 대해서는 말을 아꼈다.특히 그동안 자신에게 집중됐던 시선에 대해서도 직접 언급했다. 그는 “일단 나 때문은 아니다”라고 선을 그으며, 오해를 풀고 싶다는 뜻을 내비쳤다. 이어 “오해하지 마. 다 나 때문인 줄 안다”고 말해 웃음을 자아냈다.이 과정에서 서인영 특유의 솔직한 화법도 이어졌다. “뭐만 있으면 다 나한테 전화 온다. 사고만 치면 다 나다”라는 말로 상황을 유쾌하게 풀어냈다.영상에서는 최근 근황도 함께 공개됐다. 교회에 다닌 지 약 6개월이 됐다고 밝힌 그는 세례를 받을 수 있는 시기가 됐다고 전하며, 변화된 일상에 대해 자연스럽게 이야기를 이어갔다.주변 반응에 대해서는 “뭘 믿냐. 그냥 지켜보면 된다. 회개는 아직 멀었다”고 솔직하게 말해 눈길을 끌었다.또 '욕설 논란' 당시 함께했던 매니저와의 연락도 언급했다. 그는 “필리핀에 있다더라. 놀러 오라고 한다”며 “맨날 내가 억울한 것 얘기해 주겠다고 한다”고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr