서동주 / 사진 = 서동주 유튜브 채널

코미디언 고(故) 서세원의 딸이자 변호사 겸 방송인 서동주가 계류유산 사실을 고백한 지 12일 만에 슬픔을 극복하고 있는 근황을 알렸다.14일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '서동주가 슬픔을 그림으로 치유하는 방법? | 미술 작업실 부동산 투어, 5월 개인전 미리보기, 관리데이, 홈케어, 라니쥬'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서동주는 "저는 잘 지냈다. 이거 촬영하는 날짜가 4월 6일이니까 그래도 시간이 좀 흐른 거 같다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "소파 수술한 지 며칠 지났다. 며칠 지나고 나니까 기분이 많이 나아졌다. 생각보다 많이 안 울었다"며 "다음 날 되니까 나아지고 그 다음 날 되니까 또 나아졌다. 지금은 굉장히 안정적인 상태다"라고 계류유산 후 근황을 전했다.또한 서동주는 "겪어보니까 별 거 아니더라. 괜찮더라"며 "혹시나 저랑 비슷한 상황에 있는 분들이 있다면 너무 걱정하지 않았으면 좋겠다. 지나가니까 견뎌지고 나아지더라"고 위로를 건넸다.그는 "너무 길게 울고 안 좋은 에너지를 가지고 있으면 안 될 것 같더라. 지난 두 달 동안 건강하게 먹고, 건강하게 살고, 좋은 생각 많이 하면서 지냈다"고 말했다. 이어 "곧 다시 다음 사이클이 시작되는데 내가 슬픔에 잠겨 있으면 건강해져 있던 몸, 정신이 망가지는 게 아깝더라. 그래서 어떻게든 웃으면서 지내야겠다 싶어 악착같이 즐겁게 지냈다"고 심경을 밝혔다.앞서 서동주는 2일 시험관 시술로 임신했으나 계류유산돼 소파 수술을 했다고 밝힌 바 있다.한편 서동주는 2010년 결혼했으나 4년 만에 이혼했다. 지난해 6월 4살 연하 남편과 재혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr