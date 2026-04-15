4월 25~26일 양일간 서울 마포구 문화비축기지 개최

대형 음악 페스티벌이 올봄 서울을 뜨겁게 달군다. 문화비축기지 운영사 더문엔터테인먼트가 공동 주최하는 ‘서울 히어로 락 페스티벌 X 트리헌드레드’(이하 ‘서울 히어로 락 페스티벌’)가 오는 4월 25~26일 양일간 서울 마포구 문화비축기지에서 개최된다.‘서울 히어로 락 페스티벌’은 지난 2007년 클럽 페스티벌로 시작한 록 페스티벌로, 올해는 한층 확장된 규모와 인프라로 관객들을 맞이할 예정이다. 특히 앞서 진행된 1차 얼리버드 티켓 1만 장이 전량 매진되며 뜨거운 관심을 입증, 본격적인 페스티벌 시즌의 시작을 알렸다.이번 페스티벌은 세대를 아우르는 탄탄한 라인업으로 기대를 모은다. 1차 라인업에는 체리필터, 크라잉넛, 데이브레이크, QWER, 로맨틱펀치, 솔루션스, 스키조, 브로큰발렌타인, 해리빅버튼, 갤럭시익스프레스, 카디, 극동아시아타이거즈, 롤링쿼츠, 더픽스, 캔트비블루, 심아일랜드, 초록불꽃소년단 등이 이름을 올리며 정통 록부터 현대적인 밴드 사운드까지 폭넓은 스펙트럼을 예고했다.이어 공개된 2차 라인업에는 국카스텐, 노브레인, 쏜애플, 소란, 이브, 블랙홀, 서울전자음악단, 디아블로, 메써드, 닥터코어911, 제로지, 트랜스픽션, 내귀에 도청장치, 뷰렛, 네미시스, 크랙샷, 다운헬, 더베인, 가이즈, ABTB, 소음발광, 팔칠댄스, 스킵잭, 라이엇키즈, 해티스 등이 추가되며 완성형 라인업을 구축했다. 이를 통해 전통 록의 에너지와 동시대적 감각이 결합된 무대를 선보일 전망이다.특히 QWER은 봄 시즌 주요 페스티벌에 연이어 출연하며 ‘섭외 0순위’ 아티스트로 부상한 가운데, 이번 무대에서도 특유의 청량한 밴드 퍼포먼스로 관객들과 호흡할 것으로 기대를 모은다.‘서울 히어로 락 페스티벌’은 음악적 즐거움뿐 아니라 사회적 의미도 함께 담는다. 페스티벌 수익금의 일부는 멸종 위기에 처한 우리나라 고유 수종인 구상나무 보존 활동에 사용될 예정으로, 음악과 환경을 잇는 의미 있는 시도로 주목받고 있다.더문엔터테인먼트 관계자는 “올해 페스티벌은 정통 록의 본질을 유지하면서도 다양한 세대와 취향을 아우르는 방향으로 기획됐다”며 “관객들이 음악과 공간, 그리고 메시지를 함께 즐길 수 있는 특별한 경험이 될 것”이라고 전했다.한편, ‘서울 히어로 락 페스티벌’은 오는 25~26일 양일간 서울 마포구 문화비축기지에서 개최된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr