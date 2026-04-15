가수 정일훈(ILHOON)이 일본 기반 팬 커뮤니티 플랫폼 ‘패니콘(Fanicon)’에 공식 팬 구독서비스를 개설했다고 15일 밝혔다.패니콘은 일본 THECOO(더쿠) 주식회사가 운영하는 회원제 팬 커뮤니티 플랫폼이다. 라이브 방송과 단체 채팅, 1대1 메시지 등의 기능을 갖추고 있으며, 현재 3200팀 이상의 다수 아티스트가 활동하고 있다. 최근에는 한류 아티스트들의 입점도 잇따르는 추세다.정일훈은 이번 협업을 통하여 한국과 일본을 포함한 해외 팬들과의 소통 창구를 마련한 것으로, 기존 SNS와 달리 회원제로 운영되는 구조인 만큼 보다 밀접한 형태의 팬 교류가 이뤄질 전망이다.이번 개설은 최근 활동 재개 흐름의 연장선에 있다. 정일훈은 지난 4일 단독 콘서트 ‘MAEDUP’(매듭)을 개최하며 성황리에 마무리한 바 있다. VIP석 선예매 전석이 매진됐으며, 기존 발매곡을 밴드 편성으로 재구성한 라이브 무대와 미발표 신곡 첫 공개로 호응을 얻었다.당시 정일훈은 “매듭 이라는 주제로 콘서트를 진행해보았는데, 제가 생각한 주제가 관객분들께 잘 전달되었던 것 같아 기쁘다. 모든 팬분들께 즐거운 경험으로 기억되길 바란다”라고 소감을 전했다.음원 활동 역시 이어지고 있다. 올해 새로운 협업 프로젝트 ‘RGB SGNL’을 출범시키며 다양한 아티스트들과의 작업을 예고했다, 소속사 카펜터즈아트리퍼블릭 측은 후속 협업을 순차적으로 이어갈 계획이라고 밝혔다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr