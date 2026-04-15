최예나 미니 5집 커버 이미지 / 사진 제공=YH엔터테인먼트

가수 최예나(YENA)가 '캐치 캐치'로 국내외에서 반응을 얻고 있다.최예나가 최근 발매한 다섯 번째 미니앨범 'LOVE CATCHER(러브 캐처)' 타이틀곡 '캐치 캐치'가 지난 13일 오전 9시 기준 멜론 TOP100 차트 27위를 기록하며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 발매 이후 지속적으로 차트에 이름을 올리며 안정적인 음원 파워를 입증 중이다.글로벌 플랫폼에서도 두드러진 성과를 보이고 있다. 최예나는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 월간 리스너 약 486만 명을 기록하고 있으며, '캐치 캐치'는 누적 스트리밍 2천만 회를 돌파하며 글로벌 팬들의 높은 관심을 받고 있다.또 '캐치 캐치' 챌린지는 유튜브 쇼츠에서 10만 개 이상의 콘텐츠가 생성되며 화제를 모았고, 2세대 아티스트부터 다양한 아이돌들이 참여했다. 또한 한국 유튜브 일간 쇼츠 인기곡 차트 1위를 유지했다.중국 반응 역시 뜨겁다. '캐치 캐치' 챌린지는 숏폼 플랫폼 도우인에서 누적 조회수 6억 3천만 뷰를 돌파했다. 특히 국내 음악 방송 활동 종료 이후에도 꾸준한 관심이 이어지며 식지 않는 화제성을 입증했다.또한 '캐치 캐치'는 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 주간 한국 차트(2026년 15주 차, 4월 9일~15일 집계 기준) 2위에 오르며 현지 음원 시장에서도 존재감을 드러냈다. 데일리 평균 실시간 청취자 수 5천~7천 명, 최고 동시 청취자 수 8천500명 이상을 기록하며 안정적인 청취 흐름을 유지하고 있다. 이와 함께 QQ뮤직과 웨이보가 공동 집계하는 '정상 트렌드 차트' 및 텐센트 뮤직 한국어 차트에서도 꾸준히 상위권을 유지하며 높은 화제성과 음원 파워를 동시에 보여주고 있다.뮤직비디오 역시 주목할 만한 성과를 거두고 있다. 중국 빌리빌리 공식 채널에 공개된 '캐치 캐치' 뮤직비디오는 380만 뷰를 돌파하며 400만 고지를 눈앞에 두고 있다. 이는 2026년 발매된 K-POP 곡 중 조회수 1위에 해당하는 수치다.최예나는 최근 '2026 YENA LIVE TOUR [잡힐 듯 말 듯 한, 2세계!]' 서울 공연을 마치며 본격적인 아시아 투어에 돌입했다. 오는 25일 마카오 공연을 시작으로 타이베이, 홍콩, 도쿄 등 아시아 거점을 거치며 현지 팬들과 호흡할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr