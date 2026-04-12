사진 = 박지윤 인스타그램

사진 = 박지윤 인스타그램

사진 = 박지윤 인스타그램

방송인 박지윤이 '뼈말라'가 된 근황을 공개해 눈길을 끈다.최근 박지윤은 자신의 인스타그램에 "폭풍우 전에 갔던 무릉소운"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박지윤은 맑게 갠 하늘 아래 노란 유채꽃이 펼쳐진 공간을 배경으로 서 있다. 박지윤은 회색 니트와 레오파드 패턴의 롱 스커트를 매치한 채 한 손에 블랙 가방을 들고 있다.박지윤은 다른 손으로 이마를 가볍게 짚으며 고개를 살짝 숙인 모습이 자연스러운 분위기를 만든다. 이어진 사진에서 박지윤은 같은 장소에서 카메라를 향해 미소를 지으며 서 있고 발밑에는 자갈이 깔린 길과 길게 드리운 그림자가 함께 보이며 햇살이 만들어낸 밝은 느낌이 더해진다.또 다른 사진에서 박지윤은 실내 공간에서 거울을 마주한 채 휴대폰으로 사진을 찍고 있으며 뒤편 선반에는 접시와 병들이 정리되어 있고 조명이 비치는 테이블 위에는 식기들이 놓여 있어 차분한 분위기가 이어진다.한편 박지윤은 지난 2023년 결혼 14년 만에 최동석과의 파경 소식을 전한 뒤 현재 이혼 소송을 이어가고 있어 충격을 자아낸 바 있다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며 2004년 KBS 아나운서 30기 입사 동기로 인연을 맺고 4년 열애 끝에 2009년 결혼했다. 하지만 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.제주지방법원 가사소송2단독은 박지윤이 최동석 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과 최동석이 박지윤의 지인 B씨를 상대로 낸 동일 취지 소송을 모두 기각했다.재판부는 그동안 제기된 주장과 제출된 자료 등을 종합적으로 검토한 결과 상간 관계를 인정하기 어렵거나 손해배상 책임을 물을 수 없다고 판단한 것으로 전해졌다. 이로써 두 사람이 각각 원고로 나선 상간 관련 민사 소송은 모두 받아들여지지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr