사진 = tvN '은밀한 감사' 캡처

사진 = tvN '은밀한 감사' 캡처

'은밀한 감사' 신혜선, 공명이 거센 위기 속에서도 서로를 지키며 반격에 나섰다.지난 30일 방송한 tvN 토일드라마 '은밀한 감사'(연출 이수현/극본 여은호) 11회에서는 악의적인 폭로와 여론전에 휘말린 주인아(신혜선 분)와 노기준(공명 분)이 서로를 지키기 위해 고군분투하는 모습이 그려졌다. 여기에 전재열(김재욱 분)까지 힘을 보태며 전성열(강상준 분)을 향한 반격을 시작했다.종영까지 단 1회만을 남겨둔 가운데 주인아, 노기준, 전재열의 반격 엔딩은 열띤 반응을 불러일으켰다. '은밀한 감사' 11회 시청률은 수도권 가구 기준 평균 8.5% 최고 10.6%, 전국 가구 기준 평균 7.6%, 최고 9.3%를 기록했다. 이는 지난주 8.1%였던 10회와 비교했을 때 소폭 하락한 수치다. 다만 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률 역시 수도권과 전국 기준 모두 지상파를 포함한 전 채널 6주 연속 동시간대 1위를 이어갔다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)이날 해무그룹 주주총회는 박아정(홍화연 분)의 폭로로 순식간에 아수라장이 됐다. 전재열이 해무제약 대표 시절 제이의료재단에 수십억 원을 무단 지원했으며 이를 감사해야 할 주인아가 사건을 은폐했다고 주장한 것. 주인아는 사내 정치적 리스크를 고려한 공적인 판단이었다고 맞섰지만, 박아정은 두 사람이 과거 연인 관계였다는 사실을 언급하며 그 판단에 의혹을 제기했다. 위기는 회사 밖에서도 이어졌다. 주인아를 향한 악의적인 기사와 여론전이 본격화됐고 노기준과의 관계까지 퍼지면서 사내 여론 역시 들끓었다. 선 넘는 기사에 노기준은 분노를 참지 못하고 기자를 직접 찾아가 결국 주먹다짐까지 벌였다. 뒤늦게 소식을 듣고 달려온 주인아는 뜻밖의 위로를 받았다. 박대근 기자(오의식 분)에게 "되게 좋아합니다"며 "아주 좋은 사람이라서요 그 사람이 어떤 사람인지 내가 잘 알고 내가 끝까지 지킬 거니까요"라고 쏟아내는 노기준의 진심을 듣게 된 것. 끝까지 주인아를 지키겠다는 노기준의 깊은 사랑은 뭉클함을 안겼다.전성열(강상준 분)은 만만치 않은 상대였다. 노기준까지 공범으로 몰아가기 시작했고 특별조사위원회가 조사에 착수하자 주인아는 결단을 내렸다. 혹여 자신 때문에 상처받을까 "지금부터 내가 무슨 말을 해도 그건 널 사랑한다는 뜻이야"라고 전한 주인아는 곧장 프레스룸으로 향했다. 기자들 앞에 선 주인아는 노기준은 문제를 제기한 직원이었다며 모든 책임은 자신에게 있다고 밝혔다. 더 나아가 전재열을 보호하기 위해 감사를 중단시켰다고 인정했다. 주인아가 모든 비난을 홀로 감당하기로 결심한 것.주인아는 징계를 받고 해무 물류센터로 쫓겨났다. 그러나 당하고 있을 주인아가 아니었다. 좌천처럼 보였지만 이는 전성열의 계획을 파헤치기 위한 새로운 감사의 시작이었다. 물류센터에 불량 부품을 끼워 넣어 물류 시스템을 고의로 망가뜨리고 이를 통해 HM트랜스의 가치를 떨어뜨려 헐값에 매각하려는 전성열의 계획을 꿰뚫어본 것. 주인아는 조용히 증거를 모으고 있었다. 노기준 역시 정치적으로 변질된 감사실 안에서 버티며 힘을 보탰다. 누구보다 서로를 그리워하면서도 틈틈이 비밀스럽게 작전을 이어갔다. 로맨스는 더욱 깊어졌다. "넌 내가 계획하지도 예상하지도 못한 럭키한 변수"라는 주인아의 고백은 위기 속 더욱 깊고 단단해진 사랑을 보여주며 설렘을 더했다.한편 전재열의 반격도 시작됐다. 주인아와 노기준과 손잡고 판을 뒤집기 위한 시동을 걸었다. 감사3팀의 해체와 구조조정이 시작된 해무그룹 로비에 나란히 선 전재열, 주인아, 노기준. 시위 중인 감사3팀 직원들과 눈빛을 주고받은 주인아의 의미심장한 미소는 통쾌한 반격을 예고하며 최종회에 대한 기대감을 높였다.한편 tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 최종회는 31일 밤 9시 10분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr