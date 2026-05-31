한가인, 연정훈 부부가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 한가인이 '꼰대희'에 출연했다. / 사진='꼰대희' 유튜브 영상 캡처

배우 한가인이 솔직한 입담으로 웃음을 안겼다.지난 30일 유튜브 채널 '꼰대희'에는 '골방에 갇혀 지내는 꼰대희 찾아온 자유부인 한가인과 물회 한 접시'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 한가인은 게스트로 출연해 MC 김대희와 다양한 이야기를 나눴다.한가인은 최근 SNL과 개인 유튜브 채널 등을 통해 망가짐을 불사하는 이유를 솔직하게 털어놨다. 그는 "어릴 때 데뷔해 항상 보여지는 이미지에 갇혀 살았다"며 "아줌마 같은 실제 제 모습을 보여드리고 싶어 유튜브를 시작했다. 망가지는 연기를 할 때 카타르시스를 느낀다"고 밝혔다.남편 연정훈에 대해서도 언급했다. 한가인은 "다시 태어나면 연정훈과 결혼하지 않겠다"며 "너무 일찍 결혼해서 다른 남자들을 많이 만나보지 못한 게 아쉽다"고 털어놨다. 이어 "다음 생에는 다른 사람도 만나보고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다.영상 말미 김대희는 과거 한가인이 송년회 자리에서 지드래곤의 '삐딱하게'를 열창했다는 일화를 언급하며 즉석 라이브를 요청했다. 이에 한가인은 '삐딱하게'를 열창 한 후 "저는 약간 남자 같은 성격"이라며 털털함을 보여줬다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr