캣츠아이와 헌트릭스 실제 가창자들이 코첼라에서 합동 무대를 선보였다. / 사진=코첼라 공식 유튜브 캡처

코첼라에 출격한 그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 '케이팝 데몬 헌터스'의 헌트릭스와 '골든' 무대를 꾸몄다.캣츠아이는 11일 미국 캘리포니아주 인디오 엠파이어 폴로 클럽에서 열린 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)'에 출연했다.이날 '사하라' 무대에 오른 캣츠아이는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')의 OST '골든'(Golden)을 선보였다. 전광판에 '골든'의 일부 장면이 송출된 가운데, 멤버 윤채가 도입부를 가창하며 한국어 가사를 소화했다. 윤채가 캣츠아이 내 유일한 한국인 멤버라는 점에서 의미를 더했다.캣츠아이 5인으로 시작한 무대에는 곧 '케데헌' 속 걸그룹 헌트릭스의 실제 가창자들이 등장했다. 이재(EJAE), 레이 아미, 오드리 누나는 노래하며 한 명씩 무대에 올랐고, 이들의 깜짝 등장에 관객들은 함성으로 화답했다.헌트릭스 3인과 캣츠아이 멤버들은 화음을 쌓으며 곡을 함께 완성했다. 무대를 마친 캣츠아이와 헌트릭스 가창자들은 포옹하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr