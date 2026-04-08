한소희, 홍태준 / 사진 = 한소희 SNS

배우 한소희가 오묘한 분위기의 화보 사진을 공개한 가운데, 함께 앵글에 잡힌 모델 홍태준에 대한 관심이 쏠리고 있다.홍태준은 1999년생으로 2021년 모델 데뷔와 동시에 다양한 명품 패션 브랜드와 협업은 물론 그룹 ITZY(있지)의 'Boys Like You'(보이즈 라이크 유) 뮤직비디오에 남자 주인공으로 출연해 얼굴을 알렸다. 그는 지난해 가수 권진아 신곡 'LOVE&HATE'(러브 앤 헤이트) 뮤직비디오에 출연해 그룹 아이오아이 출신 배우 김도연과 연인으로 호흡을 맞춘 바 있다.6일 한소희는 자신의 SNS에 'forever young'(포에버 영)이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 한소희는 긴 생머리와 플로펄 원피스를 매치해 몽환적인 분위기를 자아냈다. 그는 아늑한 방을 배경으로 역동적인 포즈를 취하며 청춘의 자유로움을 표현했다.함께 공개된 사진에서 그는 내추럴한 나시 차림의 홍태준과 자연스러운 일상의 장면을 연출하기도 했다. 흑백 사진 속 홍태준은 피곤한 듯 눈을 비비거나 우스꽝스러운 표정을 지었다. 한소희 역시 바닥에 앉아 머리를 말리거나 몽롱한 눈빛으로 카메라를 응시했다.한편 한소희는 2015년 개봉해 국내에서 360만 관객을 동원한 할리우드 영화 '인턴'의 리메이크판서 최민식과 열연했다. 한소희가 출연한 한국판 '인턴'은 지난해 9월 촬영을 시작한 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr